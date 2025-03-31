Ekonomik kriz vatandaşı açlıkla karşı karşıya bırakırken sanayicileri de iş yapamaz duruma getiriyor. Hem piyasalardaki belirsizlik ve ani değişimler hem de diğer ülkelerle zorlaşan rekabet Türkiye’de iş yapmayı günden güne zorlaştırıyor. Tekstil ve turizmden sonra dev otomotiv firmaları da işlerini Türkiye dışına kaydırmayı planlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) eski Başkanı Albert Saydam, sektörün rekabet gücündeki kaybına değinirken, dev şirketlerin yönetim kurullarında artık Türkiye’den çekilmeyi tartıştığını söyledi.

Geri dönüşü zor olur

Doğru adımların atılmasında geç kalınırsa bu tartışmaların gerçeğe döneceğini söyleyen Saydam, “Çok net söyleyelim rekabetçiliğimizi kaybediyoruz. Bize hep ‘insan kaynağına önem verin AR-GE’yi artırın’ deniliyor ama şu anda Türkiye’nin bugün geldiği noktada senelerdir üretim yapan, binlerce çalışanı olan hatta dünyada neredeyse sektörün monopolü denilebilecek yabancı yatırımcılar bile 2 sene sonra Türkiye’deki varlığını tartışmaya başladı” dedi.

FABRİKA KAPANABİLİR

Saydam bu sözlerine şöyle bir örnek verdi: “Yabancı bir şirket var Türkiye’de 650 çalışanı var, seneye tedarik sanayi fabrikalarını kapatmayı düşünüyor. Daha birkaç ay önce Singapur’da dünyaca ünlü bir başarı ödülü alan yerli şirketimiz var. Şu an 2 sene sonra yatırımlarını hangi ülkeye kaydıracaklarını tartışıyorlar. Doğru adımlar atılmazsa bunun devamı gelecek. Bakın otomotiv sektörü tekstil gibi değil, bu firmalar bir giderse en az 5 yıl o gittiği ülkede kalmak zorunda. Yani geri dönüşü çok zor.”

‘Kurda ani hareket kimseye yaramaz’

Geçen hafta başkanlık koltuğunu Saydam’dan devralan yeni başkan Yakup Birinci de aynı toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu soruşturması ile birlikte mali piyasalarda yaşananları değerlendirirken “Şu an herkes gibi biz de izliyoruz, yabancı müşterilerimiz de izliyor. İlişkiler anlık olaylarla çok etkilenmez, nasıl ilerleyeceğine bakacak herkes. Öte yandan kurda bir sıçrama oldu. Sanayici de ihracatçı da enflasyonla paralel kur artışı istiyordu ama böyle ani sıçramalar kimsenin işine gelmez. Evet kur artmalıydı ama bir gecede yüzde 10 civarında artış herkese zarar verir” diye konuştu.