Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) istihbari çalışmaları kapsamında, sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım’a operasyon gerçekleştirildi. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın (JGK) ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

YetkinReport’ta yer alan habere göre, soruşturmanın merkezinde Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına eklenen özel sorgu arayüzü bulunuyor. Yapılan incelemelerde, söz konusu sistem üzerinden sendika üyesi olmayan kişilere ait bilgilerin de sorgulanabildiği belirlendi.

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM SAĞLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

MİT’in yürüttüğü çalışma kapsamında, geçmiş yıllarda çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızan veri setlerinin Aydo Yazılım’ın sistemleri üzerinden sorgulanabildiği tespit edildi. T.C. kimlik numarası kullanılarak yapılan sorgulamalarda kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin yer aldığı saptandı.

Sorgu arayüzünün, sendikalara yeni üye kaydı yapılırken üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlendi. İncelemelerde ayrıca veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu ortaya çıkarıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara’da düzenlenen operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu.

Soruşturma kapsamında sistemin hangi sendikalar tarafından ve ne ölçüde kullanıldığı ile elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiği araştırılıyor. Dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerden çıkacak yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği belirtiliyor.

AYDO YAZILIMIN REFERANS LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

YetkinReport’un aktardığı bilgilere göre, Aydo Yazılım’ın internet sitesinde yer alan “Referanslarımız” bölümünde çok sayıda sendika ve vakıf bulunuyor. Şirketin web tabanlı yazılım hizmeti sunduğunu belirttiği kuruluşlar arasında Diyanet-Sen, Türk Harb-İş Sen, TSK Eğitim Vakfı, Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Enerji-Bir-Sen ve Büro Memur-Sen yer alıyor.

Şirketin çalıştığı kurum ve kuruluşlar da dikkat çekti. YetkinReport'un aktardığına göre operasyona dair yeni detaylar şöyle:

"Aydo Yazılım’ın internet sayfasında iş yaptığını duyurduğu kuruluşlar “Referanslarımız” başlığı altında sıralanıyor.

Buradaki listede sıralandığı kadarıyla Aydo’nun web tabanlı yazılımını üstlendiği kuruluşlar arasında;

– Diyanet-Sen,

– Türk Harb-İş Sen,

– TSK Eğitim Vakfı,

– Eğitim-Sen,

– Eğitim-Sen,

– Eğitim-Bir-Sen,

– Enerji-Bir-Sen,

– Büro Memur-Sen gibi önemli sendika ve vakıflar bulunuyor

Aydo’nun referans listesinde Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Danışmanlığı verdiği kuruluşlar arasındaysa;

– Diyanet-Sen

– TÜRMOB,

– Adese Gayrimenkul Yatırım Şirketi

– DoubleTree (By Hilton),

– Biolab Laboratuvarlar Grubu gibi kuruluş ve şirketler bulunuyor

Operasyon bilgilerinde adı geçen Clock&Wise markasının “Referanslar” sayfasında iş yaptıklarını duyurdukları bazı şirketler arasındaysa;

– TÜRMOB,

– Diyanet-Sen

– Ziraat Sigorta,

– ETSTUR,

– Maxx Royal otelleri, (*)

– İttifak (şimdi LORAS) Holding,

– Adese, (*)

– Selva Gıda (*)

Aydo Yazılım ve kendi markası Clock&Wise’ın bu kuruluş ve şirketlerle gerçekte ne tür bir ilişkisi olduğu, varsa ilişkinin kapsamının ve derinliğinin operasyonla derinleştirilen soruşturmayla ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Not:

(*) Maxx Royal, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kurucusu olduğu ETSTUR bünyesinde. Adese ve Selva şirketleri de büyük hissedarı Adnan Çolak olan Loras Holding bünyesinde. Bu şirket, sendika ve kuruluşlar ile MİT’in siber operasyonuna konu olan Aydo şirketinin ilişkilerinin olup olmadığı, ilişkilerin kapsamı ve niteliğinin soruşturma sonucu anlaşılması bekleniyor."