ABD merkezli turizm ve eğlence şirketi Station Casinos, 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında yaklaşık 10 bin çalışanını şaşırtan bir ödüle imza attı. Şirket, çalışanlarına toplam değeri 70 milyon doları aşan hisse senedi dağıtacağını açıkladı.

ÇALIŞTIĞI HER YIL İÇİN 1000 DOLAR

Şirketin belirlediği şartları taşıyan çalışanlara, görev yaptıkları her yıl için 1.000 dolar değerinde Red Rock Resorts A Sınıfı hissesi verilecek. Böylece uzun yıllardır şirkette çalışan personelin alacağı hisse miktarı on binlerce dolara ulaşacak.

1977 yılında şirkette çalışmaya başlayan Ida Johnson'a 49 bin dolar değerinde hisse verilirken, 1970'lerde işe başlayan ve halen görevini sürdüren altı çalışanın her biri 45 bin doların üzerinde hisse almaya hak kazandı.

"ŞİRKETİN BİR PARÇASI OLACAKSINIZ"

Şirket yöneticileri, uygulamayla çalışanların yalnızca şirket bünyesinde görev yapan kişiler değil, aynı zamanda şirketin ortakları haline geleceğini belirtti. Station Casinos'un ana şirketi Red Rock Resorts'un yöneticileri, ödül programının şirketin çalışanlarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ve uzun yıllardır emek veren personelin katkısını karşılamayı amaçladığını ifade etti.

Station Casinos, 50 yıllık geçmişinde Las Vegas bölgesinde çok sayıda tesis işletirken, çalışanlarına yönelik bu uygulamayla uzun süreli hizmeti doğrudan hisse senediyle ödüllendiren şirketler arasına katıldı.