Microsoft, ekim ayında ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Hindistan’da belirli ekiplerde çalışan, 70. seviye ve altındaki uygun personel için gönüllü ayrılık programını devreye aldı.

GÖNÜLLÜ AYRILIK PROGRAMI

Şirketin İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amy Coleman, 26 Ekim’de duyurduğu programın çalışanlara mali destek ve kariyer planlama kaynaklarıyla şirketten ayrılma imkânı sunduğunu belirtti. Coleman, uygulamanın yılın başlarında hayata geçirilen Gönüllü Emeklilik Programı’ndan edinilen deneyimler üzerine kurulduğunu, ancak her ekibin programa dahil olmadığını ve katılım kararının birimlere bırakıldığını söyledi. Programın yeni olduğunu vurgulayan Coleman, sonuçlarından ders çıkaracaklarını ifade etti. Microsoft, teklifi kaç çalışanın kabul etmesini beklediğine ilişkin sayı paylaşmadı.

YAPAY ZEKA İŞ TANIMLARINI DEĞİŞTİRİYOR

Nadella, New York Times tarafından düzenlenen DealBook Zirvesi’nde çarşamba günü yaptığı açıklamada, gönüllü ayrılık teklifinin çalışanların kendi gelecekleri hakkında karar verebilmesini amaçladığını söyledi. Yapay zeka dönüşümünü, çalışanların işleri doğrudan kendileri yapmasından, işlerin büyük bölümünü yürüten yapay zekâ sistemlerini yönlendirmeye geçiş olarak tanımladı. Yazılım mühendisliğinin ortadan kalkacağı görüşüne de karşı çıkan Nadella, mesleğin gelişmeye devam edeceğini ancak mühendislerin görevlerinin ve ekiplerin çalışma biçimlerinin değiştiğini belirtti. Yapay zeka ajanlarını yönlendirme ve yönetme modelinin diğer mesleklere de yayılacağını söyleyen Nadella’nın açıklamaları, Microsoft’un yapay zeka odaklı yeniden yapılanma süreciyle örtüşüyor.