COVID-19 salgını döneminde insanların evlerine kapanmasıyla altın çağını yaşayan dondurulmuş gıda sektörü, bugünlerde "normalleşmenin" faturasını ödüyor. Sektörün dikkat çeken oyuncularından Triple Sticks Foods, düşen talep ve artan borç yükü nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

65 Milyar Dolarlık Dondurulmuş Rüya

Hatırlayın; 2020 yılında marketlerde dondurulmuş gıda reyonları bomboş kalıyordu. Tüketicilerin uzun süreli stok yapma eğilimi, sektör satışlarını bir yılda yüzde 21 artırarak 65 milyar doların üzerine çıkarmıştı. 2017’de kurulan Triple Sticks Foods, bu rüzgarı arkasına alarak kapasitesini agresif bir şekilde büyüttü. Ancak her balon gibi, "stoklama çılgınlığı" da bir gün sona erecekti.

Üretim Hatları Sessizliğe Gömüldü

Pandemi sonrası restoranların açılması ve taze gıdaya dönüş, dondurulmuş gıda siparişlerini bıçak gibi kesti. Triple Sticks Foods için asıl yıkım burada başladı: Salgın döneminde artan talebi karşılamak için yapılan milyonlarca dolarlık tesis yatırımları, siparişlerin azalmasıyla birlikte şirketin sırtında ağır bir kambura dönüştü. Kapasite var, ancak alıcı yok; işte bu finansal çıkmaz, şirketi mahkeme kapısına götürdü.

Sektörde Hayatta Kalma Sınavı

Uzmanlara göre dondurulmuş gıda pazarı, pandemi öncesine göre hala daha canlı bir noktada. Ancak sorun şu: Şirketlerin çoğu, bu geçici "patlama" dönemindeki rakamların kalıcı olacağını varsayarak borçlandı. Enflasyon baskısının artması ve tüketicinin harcama alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, Triple Sticks Foods gibi agresif büyüyen firmalar için şimdi bir yeniden yapılanma (reorganizasyon) dönemi başlıyor.

Ciddi Bir Uyarı Fişeği

Triple Sticks Foods, iflas koruma başvurusuyla faaliyetlerini durdurmuyor; aksine borçlarını yapılandırarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ancak bu durum, pandemi döneminde devleşen diğer "hazır gıda" ve "ev konforu" odaklı şirketler için de ciddi bir uyarı fişeği niteliğinde.