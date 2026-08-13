Karlie Kloss’un eşi Joshua Kushner ile eski Walt Disney CEO’su Bob Iger, Los Angeles Lakers’ın yeni sahipleri oluyor. İkilinin NBA takımını Mark Walter’ın sahibi olduğu gruptan 12,5 milyar dolarlık rekor bedelle satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi. Anlaşmanın tamamlanması için NBA yönetiminin onayı gerekiyor.

LAKERS İÇİN REKOR BEDEL

The Times'ın haberine göre; Los Angeles Lakers’ın 12,5 milyar dolarlık değer üzerinden el değiştirmesi, Amerikan profesyonel spor tarihindeki en yüksek takım değerlemesi olarak kayıtlara geçti. Mark Walter, Lakers’ın çoğunluk hissesini 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık değerlemeyle satın almıştı.

Böylece Walter’ın Lakers sahipliği bir yıl bile dolmadan sona ererken, takım yeni bir döneme hazırlanıyor.

Kushner ve Iger, NBA’e yaptıkları ortak açıklamada Lakers gibi ikonik bir spor kulübünün yöneticisi olma fırsatından dolayı büyük onur duyduklarını belirterek Jerry ve Jeanie Buss ailesinin mirasına saygı duyduklarını ifade etti.

KARLIE KLOSS’UN EŞİ OLARAK DA TANINIYOR

Joshua Kushner, iş dünyasındaki kariyerinin yanı sıra Victoria’s Secret’ın ünlü modellerinden Karlie Kloss ile evliliğiyle de magazin dünyasının yakından tanıdığı bir isim.

Kushner ile Kloss, 2012 yılında başlayan ilişkilerinin ardından 2018’de evlendi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor. İkilinin beş yaşındaki Levi Joseph ve üç yaşındaki Elijah Jude adlı oğullarının yanı sıra Eylül 2025’te dünyaya gelen bir kızları da bulunuyor.

“ÖMÜR BOYU NBA HAYRANIYIZ”

Kushner ve Iger, Lakers’ın yeni sahipleri olma yolundaki anlaşmanın ardından yaptıkları açıklamada takıma uzun vadeli bağlılıklarının altını çizdi.

İkili, NBA hayranı olarak dünyanın en ikonik spor kulüplerinden biri olan Lakers’ın yönetimini üstlenme fırsatından onur duyduklarını belirtti. Açıklamada takımın geçmişteki mirasının üzerine yeni başarılar inşa etme ve Los Angeles şehrine hizmet etme hedefi de vurgulandı.

MARK WALTER’DAN KISA SÜREDE EL DEĞİŞTİRDİ

Lakers’ın önceki sahibi Mark Walter, takımın çoğunluk hissesini 2025 yılında Buss ailesinden devralmıştı. NBA Yönetim Kurulu, satışa Ekim 2025’te onay vermiş ve Jeanie Buss’ın takım yöneticisi olarak görevini sürdürmesine karar verilmişti.

Şimdi ise Lakers, aradan yaklaşık bir yıl geçmeden yeni sahiplerine devrediliyor. 12,5 milyar dolarlık anlaşma, takımın yalnızca kısa süre içinde değerini önemli ölçüde artırması açısından da spor dünyasında dikkat çekti. Anlaşmanın NBA Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının ardından satışın tamamlanması bekleniyor.