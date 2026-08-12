Fitness sektöründe artan işletme maliyetleri ve değişen tüketici alışkanlıklarının yarattığı finansal baskı, dev bir zinciri daha vurarak krizin boyutunu gözler önüne serdi. Dünyaca ünlü F45 Training markasının en büyük franchise işletmecilerinden Mad Fitness Group LLC, girdiği mali darboğazı aşamayarak ABD’de resmen Chapter 11 iflas koruması başvurusunda bulundu.

31 STÜDYOYU KAPSAYAN DEV YAPILANMA

Florida merkezli Mad Fitness Group LLC ve bünyesindeki 31 iştirak, şirketin mali yapısını yeniden kurgulayabilmek amacıyla 9 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla Miami’deki Florida Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Mahkemeye sunulan resmi evraklara göre şirket, varlık ve borç toplamının 100 bin ile 500 bin dolar aralığında seyrettiğini kaydetti.

Şirket iştiraklerinden MFG FL Dadeland LLC ise sürecin operasyonları durdurmayacağını, stüdyolarda faaliyetlerin normal akışında süreceğini ve teminatsız alacaklılara ödeme yapılabilecek fonların mevcut olduğunu vurguladı. ABD'nin 6 farklı eyaletinde 31 stüdyoyla hizmet veren dev franchise grubunun başvurusu, sektördeki daralmayı bir kez daha tescilledi.

F45 TRAİNİNG VE ANA ŞİRKET KAPSAM DIŞINDA

Piyasada oluşan yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına kritik bir ayrıntının altı çizildi. İflas koruması talep eden taraf F45 Training’in kendisi değil, ana markanın lisanslı işletmecisi Mad Fitness Group oldu.

Dünya genelinde 47 ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde yaklaşık 1.500 stüdyo barındıran FIT House of Brands ile ana marka F45 Training'in finansal yapısının sağlam olduğu ve herhangi bir iflas sürecinin bulunmadığı açıklandı.

FİTNESS SEKTÖRÜNDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Mad Fitness Group'un aldığı bu karar, sektör genelinde yaşanan sert kabuk değişiminin son halkası oldu. Sports and Fitness Industry Association verilerine göre; pandemi sonrasında tüketici eğilimleri hızla kaydı. Sektörde pilatese olan ilgi 2019'dan bu yana yüzde 40 artış gösterirken, geleneksel fitness bisikleti konseptleri yüzde 33,5 oranında gerileme kaydetti.