Amerika'nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Kroger, düşük performans gösteren mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirket, 2026 yılı sonuna kadar ülke genelinde 60’tan fazla mağazayı devre dışı bırakmayı planlıyor.
MİLYON DOLARLIK ZARAR
Paylaşılan 2025 finansal sonuçlar açıklandı. Yayınlanan raporda kapatılacak mağazalara ilişkin 100 milyon dolarlık bir değer kaybı yaşandığı hesaplandı. Şirket, yönetimi de müşteri deneyimi ve stratejik yatırımlar yapacaklarının mesajını verdi.
ÇALIŞANLAR FARKLI BİRİMLERE GÖNDERİLECEK
Şirket, kapanışların istihdamı olumsuz etkilemeyeceğini belirterek personellerin diğer mağazalara ya da şirketin farklı birimlerine gönderileceğini açıkladı. Bu karar, çalışanların haklarının gözetileceği yönünde olumlu bir sinyal olarak değerlendirdi.