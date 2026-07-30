Düzce, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren profesyonel futbol kulüplerinin ana odağı haline gelerek yoğun bir kamp dönemine ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki iklim avantajı ve gelişmiş spor tesisleri, yerli ve yabancı kulüplerin hazırlık süreçlerinde bölgeyi öncelikli tercih haline getirmesini sağlıyor.

HANGİ DEV KULÜPLER BÖLGEDE KAMPA GİRDİ?

Bölgenin en önemli spor komplekslerinden biri olan Topuk Yaylası Tesisleri ve kent genelindeki antrenman sahaları, Türk futbolunun önde gelen kulüplerini ağırlıyor. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe başta olmak üzere Kocaelispor, Çorum FK, Gençlerbirliği, Bursaspor, Bodrum FK ve Esenler Erokspor kamp çalışmaları için bölgeyi tercih eden ekipler arasında yer aldı. Takımlar, sezon öncesi güç ve taktik yüklemelerini elverişli saha şartlarında sürdürüyor.

YABANCI KULÜPLER NE ZAMAN BÖLGEYE GELECEK?

Yerli lig ekiplerinin gösterdiği yoğun ilginin ardından kentin spor turizmindeki payı uluslararası boyuta taşınıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda ağustos ve eylül aylarında 5 farklı ülkeden yabancı futbol takımının da hazırlık etapları için kentteki tesislere gelmesi planlanıyor. Yabancı ekiplerin katılımıyla birlikte bölgedeki kamp hareketliliğinin sonbahar aylarına kadar aralıksız devam etmesi bekleniyor.

BÖLGENİN TERCİH EDİLME SEBEBİ NEDİR?

Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde kentin sahip olduğu serin yayla iklimi, sporcu performansı ve yüksek irtifa antrenmanları açısından önemli bir avantaj sunuyor. Doğal yeşil alanların ortasında kurulan modern konaklama ve antrenman altyapısı, kulüplerin yurt dışı kamp alternatifleri yerine bölgedeki tesislere yönelmesinde ana etken olarak öne çıkıyor.