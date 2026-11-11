Gem No. 2 adlı tanker, ekim ayında kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın isabet etmesi sonucu hasar görmüştü. Saldırının ardından gemiden denize petrol sızmış, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri sızıntıyı durdurmak için çalışma başlatmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN SATIŞ İÇİN İZİN VERDİ

Hasarlı tankerde bulunan petrolün Suudi Arabistan'a ait olduğu, satış işleminin ise Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanlığı tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı. Ticaret kaynaklarına göre Suudi petrol şirketi Aramco, yükün kendi adına satılması için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yetki verdi.

Bakanlık, Arab Light türündeki ham petrolü ihale yoluyla satışa sundu. Başlangıçta 1,7 milyon varil olarak belirlenen miktar, daha sonra 1,87 milyon varile yükseltildi.

İhale için teklif verme süreci 9 Kasım'da sona erdi. Petrolün 10-20 Kasım tarihleri arasında hasarlı tankerden başka bir gemiye aktarılması planlandı. Ancak satışın tamamlandığına veya petrolün alıcıya teslim edildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SALDIRININ ARDINDAN KIYILAR PETROLLE KİRLENDİ

Gem No. 2 tankerinden sızan petrol, Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında çevre kirliliğine yol açtı. Özellikle Umm Al Quwain çevresindeki plajlar geçici olarak kapatılırken balıkçılara bölgeden uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, ekim ayının sonunda tankerdeki sızıntının durdurulduğunu açıkladı. Buna rağmen kıyılara ulaşan petrolün temizlenmesi için başlatılan çalışmalar devam etti.

Öte yandan Hürmüz Boğazı çevresinde ticari gemilere yönelik saldırılar, petrol taşımacılığını giderek zorlaştırıyor. Artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, petrol ihracatını sürdürebilmek için yeni yöntemlere başvuruyor. Hasarlı tankerdeki petrolün başka bir ülke aracılığıyla satışa çıkarılması da bölgedeki bu olağan dışı ticaret koşullarının son örneklerinden biri oldu.