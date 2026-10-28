Yaklaşık 26 ton pekmezin limana aktığı olayda, tankın içindeki kimyasal reaksiyonun sıcaklığı artırarak taşmaya yol açtığı belirlendi. Çevreye yoğun şeker kokusu yayılırken ekipler, pekmezin daha geniş bir alana ulaşmasını önlemek için çalışma başlattı.

DEV TANKIN İÇİNDE KİMYASAL REAKSİYON BAŞLADI

Hayvan yemi üretiminde kullanılan melasın (şeker kamışı pekmezi) depolandığı yaklaşık 3,8 milyon litre kapasiteli tankta, şekerlerle amino asitler arasında gerçekleşen ve Maillard reaksiyonu olarak bilinen kimyasal süreç başladı.

Reaksiyon nedeniyle tankın içindeki pekmez ısınarak köpürdü ve hacmi genişledi. Olay sırasında tankın yaklaşık dörtte üçünün dolu olduğu belirtildi.

Maryland Çevre Bakanlığı ekipleri tesise ulaştığında, aşırı ısınan pekmezin tankın üst bölümünden dışarı çıkmaya devam ettiğini tespit etti. Tesis çevresindeki zeminin de pekmezle kaplandığı görüldü.

LİMANA YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Tanktan toplam yaklaşık 80 ton pekmez taştığı tahmin edilirken bunun yaklaşık 26 tonluk bölümünün Baltimore Limanı'na ulaştığı bildirildi.

Ekipler, pekmezin daha fazla yayılmasını önlemek için kıyıya kum setleri yerleştirdi. Limanda yüzer bariyerler kullanılırken zemindeki pekmez vakumlu araçlarla toplandı. Tankta kalan ürünün daha büyük bir depoya aktarılmasıyla taşma durduruldu.

İlk incelemelerde limanda ölü balığa veya su canlılarında belirgin bir zarara rastlanmadı. Ancak çevre yetkilileri, pekmezin doğrudan suya karışması nedeniyle işletmenin çevre mevzuatını ihlal ettiğini belirledi ve temizlik çalışmalarının uygun yöntemlerle yürütülmesini istedi.