Çin'in güneydoğusundaki Zhejiang, Jiangxi, Fujian ve Guangdong eyaletleri, Saudel Tayfunu'nun getirdiği şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

Fujian eyaletine bağlı Putian kentinde Perşembe ve Cuma günleri arasındaki 24 saatlik dilimde 416,5 milimetre yağış kaydedilirken, çevre köylerde bu miktar 500 milimetrenin üzerine çıktı.

Yağışlar bölgede geniş çaplı tahliyelere ve altyapı hasarlarına yol açtı.

Fujian yetkilileri, sel riski yüksek alanlardan yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Jiangxi eyaletinin 53 ilçesinde 128 bin kişi olumsuz etkilenirken, 9 bin kişi acil olarak güvenli bölgelere sevk edildi.

Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinde Çarşamba günü yaşanan ani seller nedeniyle bir okul yerleşkesinde 2 bin 500'den fazla öğretmen ve öğrenci mahsur kaldı.

Putian kentinde Perşembe günü nehir seddesinin çökmesi sonucu 100 ev yıkıldı ve en az 1260 kişi kurtarıldı.

Jiangxi eyaletinin Suichuan ilçesindeki bir köyde Cumartesi günü meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise kayboldu.

BU YIL ÜLKEYİİ VURAN YEDİNCİ TAYFUN

Bu yıl Çin'i etkileyen yedinci tayfun olan Saudel, geçen ayın sonlarında Guangdong, Hainan ve Guangxi'de etkili olan Narra Tayfunu'nun hemen ardından geldi.

Aşırı hava olayları dünyanın diğer bölgelerinde de olumsuzluklara neden oldu. Güney Afrika Meteoroloji Servisi, ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinin büyük bölümü için gök gürültülü fırtına uyarısı yayımladı.

Hafta sonu Kuzey Kap ve Kuzey Batı eyaletlerinin bazı bölümlerinde yağış miktarının 75-100 milimetreye ulaştığı tahmin edilirken; şiddetli rüzgar, yıldırım ve dolu görüldü.

Johannesburg'da şiddetli rüzgarın bir binanın çatısını uçurması üzerine 8 aile tahliye edildi. Öte yandan ABD'nin orta-güney ovalarında ve Mississippi Vadisi'nde etkili olan bastırıcı sıcaklar, yüksek nemle birleşerek hissedilen sıcaklığın 40-43 dereceye çıkmasına yol açtı.

Hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin üst seviyelerinde seyrettiği ABD'nin orta batı ve güney bölgelerinde sıcak havanın bu hafta da devam etmesi bekleniyor.