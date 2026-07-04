Dijital dünyaya uyum sağlama stratejileri doğrultusunda fiziksel disk üretimine son verme kararı alan teknoloji devi Sony, mevcut üretim tesislerini yeni sektör ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırıyor.

Şirket, 2028 yılı başından itibaren PlayStation konsolları için fiziksel oyun diski basımını tamamen durduracağını ve yalnızca dijital oyun pazarına odaklanacağını açıklayarak oyun dünyasında büyük bir tartışma başlatmıştı. Ancak gelen son bilgiler, Japon teknoloji devinin bu yapılandırma kararını aslında çok daha önceden planladığını ortaya koydu.

Bu stratejik hamle kapsamında Sony'nin Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan dev disk üretim fabrikası, optik mikro lens üretimi yapacak şekilde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Şirketin bu endüstriyel dönüşüm projesi için 30 milyon Euro tutarında büyük bir bütçe ayırdığı belirtilirken, tesisin tamamen yeni üretim modeline geçmesinin uzun bir zaman alacağı ifade ediliyor.

Işığı manipüle etme yeteneğiyle öne çıkan optik mikro lensler; günümüzde başta gelişmiş kamera sensörleri olmak üzere sanal gerçeklik (VR) kaskları, fiber optik iletişim ağları ve yüksek teknolojili tıbbi cihazlarda kritik bir bileşen olarak kullanılıyor. Sony, hızla büyüyen bu küresel pazarlardan daha yüksek bir pazar payı ve gelir elde etmeyi hedefliyor.

Şirket yetkilileri, fabrikadaki üretim bandı değişimi ve teknolojik dönüşüm süreci boyunca mevcut tesis çalışanlarının işten çıkarılmayacağını ve istihdamın korunacağını bildirdi.