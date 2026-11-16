1958’den bu yana faaliyet gösteren, 4 bin 250 çalışanı olan Menderes Tekstil’in parası tasfiye edilen fonlarda kaldı. Tera Portföy fonlarında yaşanan kriz, bu kez borsada işlem gören Menderes Tekstil’in yatırımlarıyla gündeme geldi.

YÜZDE 12’Sİ TERA’DA

Sosyal medyada paylaşılan ve şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından gönderildiği iddia edilen bir e-postaya göre Menderes Tekstil’in, tasfiye sürecindeki Tera Portföy Para Piyasası Fonu’nda (TP2) 390 milyon 820 bin 791 lira tutarında yatırımı bulunuyor. Paylaşılan e-postada, 16 Eylül 2026 itibarıyla Tera Portföy Para Piyasası Fonu’ndaki paranın şirketin toplam likit fon yatırımlarındaki anapara tutarının yüzde 11.76’sına karşılık geldiği belirtiliyor. Menderes Tekstil’in para piyasası fonlarındaki toplam

yatırımının yaklaşık 3.32 milyar TL seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Şirket yalnızca 250 bin lirasını fondan geri alabildi.