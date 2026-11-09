Manisa’daki Soma Termik Santrali’nden sonra Sivas’taki Kangal Termik Santrali de özelleştirme kurbanı oldu. TORKU’nun iştiraki Konya Şeker’in işlettiği santralde kömür tedarikinin kesilmesi ve ekonomik sorunlar nedeniyle üretimi durdu, çalışanlar ücretsiz izne gönderildi.

KÖMÜR BULAMIYOR

2013’te özelleştirilerek enerji sektöründe olmayan Konya Şeker’e satılan Kangal Termik Santrali’nin sonu da aynı şirketin özelleştirmeyle aldığı Soma’daki santral gibi oldu. 1989 yılından bu yana aralıksız 37 yıldır enerji üreten santralde kömür tedarikinin kesilmesiyle birlikte üretim tamamen durduruldu. Yaklaşık 950 çalışan ise ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı.

Kangal Termik Santrali’nin 457 megavatlık kurulu gücü var ve Türkiye’nin en büyük 15’inci kömür santrali unvanına sahip.

‘BAŞIMIZIN BELASI’

Konya Şeker’in açıklamasına göre, 2019 yılından bu yana santralin ruhsatlı kömür sahalarında üretim ve dekapaj faaliyetlerini yürüten Köseoğlu Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, birikmiş alacaklarını gerekçe göstererek 30 Ekim 2026 tarihinden itibaren kömür üretimini ve sevkiyatını durdurdu. Şirketin açıklamasında, santralin başka bir kömür kaynağının bulunmadığı savunuldu. Açıklamada ayrıca santralde yaşanan teknik arızaların üretim kayıplarına yol açtığı, bunun da gelirlerde ciddi düşüş yarattığı ifade edildi. Yaşanan gelişmeler sonucunda santralin ekonomik açıdan ticari faaliyetlerini sürdüremez hale geldiği iddia edildi.

Konya Şeker yönetimi daha önce enerji sektörüne girdikleri için pişman olduklarını belirterek “Kangal ve Soma Termik Santrali’nin alınması çok yanlış bir karardı. Enerji bizim başımın belası” demişti. Kamunun ve şirketin yaptığı hataların bedelini çalışanlar ve Manisa ile Sivas halkı ödüyor.

Soma B Termik Santrali, Türkiye’nin en büyük 10 kömür ve linyit kaynaklı santrali arasında bulunuyor.

Soma’nın aynısı yaşandı

KonyA Şeker, 2013 yılında Kangal Termik Santrali’ni 985 milyon dolara, 2015 yılında ise Soma B Termik Santrali’ni 685.5 milyon dolara satın almıştı. Soma’daki santralde de benzer sorunlar yaşanması sonucunda geçen yıl üretim durmuş, çalışanlar izne gönderilmişti. Santralin kömür tedarikçisi olan Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ödenmeyen borçlar ve bunlara eklenen faizler nedeniyle icra süreci başlamış ve 6 Ekim tarihinde santral, 6 milyar 946 milyon liralık bedelle TKİ’ye devredilmişti. Böylece 2015 yılında özelleştirile-

rek özel sektöre devredilen santral, 11 yıl sonra yeniden kamuya geçti.