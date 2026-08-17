Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de yapımı tamamlanan 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli'nin ulaşıma açıldığını duyurdu. Tünel, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu projesinin önemli bölümlerinden biri olarak hizmete girdi. 955 METRELİK TÜNEL HİZMETTE Karadeniz'in zorlu coğrafyasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla inşa edilen Çamlıhemşin Tüneli, özellikle Ayder Yaylası güzergahındaki ulaşım güvenliğini artıracak. Tünelle birlikte Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini kapsayan yaklaşık 2 kilometrelik yol kesimi de tamamlanarak hizmete sunuldu. Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında yürütülen projede toplam 36,5 kilometrelik güzergah bulunuyor. Proje içerisinde Çamlıhemşin Tüneli'nin yanı sıra Hala Tüneli ve Hala-2 Tüneli de yer alıyor. AYDER YOLUNDA 10 KİLOMETRE TAMAMLANDI Daha önce Ayder tarafındaki yaklaşık 8 kilometrelik bölümün tamamlandığı projede, Çamlıhemşin Tüneli'nin açılmasıyla birlikte toplam 10 kilometrelik kesim hizmete alınmış oldu. Hala Tüneli'nde kazı ve kaplama betonu çalışmaları tamamlanırken, Hala-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmaları bitirildi. Kemer betonu çalışmalarının sürdüğü bildirildi. ULAŞIM SÜRESİ KISALACAK Çamlıhemşin Tünelli Geçişi'nin tamamlanmasıyla mevcut güzergahın 1,5 kilometre kısalması ve seyahat süresinin yaklaşık 20 dakika azalması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla özellikle Ayder Yaylası'na ulaşımda daha güvenli ve konforlu bir güzergah oluşturulması, bölgedeki yoğunluğun azaltılması ve turizm hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

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