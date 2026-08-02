Çalışmada, türbin kulesine eklenen ön gerilmeli çelik gergi kabloları kullanıldı. Kuleyi farklı noktalardan destekleyen bu kabloların, deprem sırasında oluşan yükün bir bölümünü üstlenerek kulenin daha az sallanmasını sağladığı ve temel üzerinde oluşan zorlanmayı azalttığı tespit edildi.

GERGİ KABLOLARI YÜKÜ PAYLAŞIYOR

Araştırmacılar, açık deniz rüzgar türbinlerinde yaygın olarak kullanılan tek kazıklı (monopile) temel tasarımını esas aldı. Geliştirilen sistemde kule, deniz tabanına uzanan çelik gergi kablolarıyla destekleniyor. Deprem meydana geldiğinde bu kablolar devreye girerek yapıya etki eden kuvvetleri farklı noktalara dağıtıyor. Böylece kulede oluşan eğilme momenti, titreşim ve tepe noktasındaki salınım önemli ölçüde azalıyor.

Sistem yalnızca deprem etkisi altında değil, rüzgar ve dalga yüklerinin aynı anda etkili olduğu senaryolarda da bilgisayar ortamında analiz edildi. Elde edilen sonuçlar, gergi kablolarının yapının dengesini koruyarak hasar riskini düşürebileceğini ortaya koydu.

DEPREM BÖLGELERİ HEDEFLENİYOR

Araştırmacılara göre bu tasarım özellikle Japonya, Tayvan ve ABD'nin batı kıyıları gibi hem açık deniz rüzgar santrallerinin bulunduğu hem de sismik hareketliliğin yüksek olduğu bölgelerde önemli avantaj sağlayabilir. Şimdilik simülasyon aşamasında bulunan sistemin, laboratuvar deneyleri ve saha testlerinin ardından yeni nesil açık deniz rüzgar türbinlerinde kullanılabilecek alternatif bir mühendislik çözümüne dönüşmesi hedefleniyor.