Londra merkezli tütün devi British American Tobacco (BAT), operasyonel verimliliği artırmak ve maliyet yapısını sadeleştirmek amacıyla kapsamlı bir dönüşüm programı başlattı. Yapay zeka yatırımlarının öne çıktığı bu yeni strateji doğrultusunda, şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 20'sinin bu kararlardan etkilenmesi bekleniyor.

5 BİN 500 İSTİHDAM AZALTILACAK, POZİSYONLAR DEVREDİLECEK

Yeniden yapılanma planı kapsamında BAT, ilk etapta 5 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bunun yanı sıra operasyonel süreçlerin yönetimi amacıyla 3 bin 500 pozisyonun da şirketin stratejik iş ortaklarına devredilmesi kararlaştırıldı.

Şirketten yapılan resmi açıklamada, süreçten etkilenen çalışanların büyük bir bölümüyle ilgili işlemlerin tamamlandığı belirtildi. Kalan görüşmelerin ise ilgili ülkelerin yerel mevzuatlarına ve yasal prosedürlerine uygun şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

ABD OPERASYONLARI KAPSAM DIŞINDA TUTULDU

BAT, yürütülen bu geniş kapsamlı yeniden yapılanma ve dönüşüm planının ABD operasyonlarını kapsamadığını bildirdi. Amerika dışındaki küresel pazarlarda uygulanacak olan bu kararlarla birlikte, yerel iş kanunlarına tam uyum sağlanarak sürecin yönetilmesi hedefleniyor.

HEDEF 2028'E KADAR 600 MİLYON STERLİN TASARRUF

Şirket, yapay zeka ve operasyonel verimlilik odaklı bu dönüşüm programı sayesinde uzun vadeli kârlılığını artırmayı planlıyor. Mali hedeflere ilişkin paylaşılan detaylar şu şekildedir:

Yıllık Ek Tasarruf Hedefi: 2028 yılına kadar yıllık bazda ilave 600 milyon sterlin tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Kısa Vadeli Plan: Bu tasarruf hedefinin 500 milyon sterlinlik büyük bölümünün, 2027 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

BAT, bu adımlarla maliyet yapısını sadeleştirerek uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almayı hedefliyor.