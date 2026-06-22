1965 yılında üretilen Boeing 727, uzun yıllar boyunca South Africa Air ve Kolombiya merkezli Avianca havayollarında görev yaptıktan sonra emekliye ayrıldı. Başkent San Jose'deki havaalanında bekleyen uçak daha sonra parçalarına ayrıldı ve beş büyük kamyonla Manuel Antonio Ulusal Parkı yakınlarındaki Hotel Costa Verde'ye taşındı. Burada yeniden monte edilen uçak, bölgenin en ilginç turistik yapılarından birine dönüştürüldü.

15 METRE YÜKSEKLİKTE YENİDEN KURULDU

Yeniden tasarlanan Boeing 727, yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki bir platform üzerine yerleştirildi. Uçağın eski kanatlarından biri geniş bir terasa dönüştürülürken, konuklara Pasifik Okyanusu ve yağmur ormanı manzarası sunulmaya başlandı. Dış görünümü korunurken iç mekanı tamamen yenilenen uçak, ahşap mobilyalarla donatıldı.

İKİ YATAK ODALI LÜKS SÜİT HALİNE GELDİ

Bugün '727 Fuselage Home' adıyla hizmet veren yapı, iki yatak odası, özel banyolar, mutfak bölümü, yemek alanı ve geniş bir terasa sahip. Uçağa taş merdivenlerle ulaşılıyor. Çevresi tropikal bitki örtüsüyle çevrili olan süit, maymunlar, tukanlar ve tembel hayvanların yaşadığı bölgeye bakıyor.

BÖLGENİN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

Yıllarca havaalanında atıl durumda kalan Boeing 727, yapılan dönüşümün ardından Manuel Antonio'nun en dikkat çeken konaklama noktalarından biri haline geldi. Bir zamanlar binlerce yolcuyu taşıyan uçak, bugün dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.