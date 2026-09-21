İtalya, yaklaşık 40 yıl boyunca donanmasında görev yapan gemiyi herhangi bir ücret almadan Endonezya’ya devretti. KRI Sriwijaya adıyla hizmet verecek uçak gemisinin öncelikle afetlerle mücadele ve insani yardım operasyonlarında kullanılması planlanıyor. İhtiyaç halinde gemi askeri görevlerde de kullanılabilecek.

14'TEN FAZLA HELİKOPTER TAŞIYABİLİYOR

Giuseppe Garibaldi, 1985 yılında İtalyan Donanması’nda hizmete girdi ve yaklaşık 40 yıl görev yaptı. Endonezya’ya gelmeden önce İtalya’dan ayrılan gemi, Süveyş Kanalı’nı geçerek Mısır ve Sri Lanka üzerinden Güneydoğu Asya’ya ulaştı. Endonezya sularına girdiğinde iki Endonezya fırkateyni tarafından karşılandı ve Cakarta’ya kadar eşlik edildi.

Endonezya Donanması Komutanı Muhammed Ali, geminin 15 ila 20 yıl daha kullanılabileceğini belirtti. Geminin görev şekline bağlı olarak 14 helikopter veya daha fazlasını taşıyabileceği ifade edildi. Donanma, gemide görev yapması için 310 personelin eğitimine de başladı.

Uçak gemisinin ilk görevlerinden birinin de ülkede yaşanan orman ve arazi yangınlarıyla mücadeleye destek vermek olması planlanıyor. Helikopterler ve gerekli ekipman gemiyle yangın bölgelerine taşınabilecek.

GÜNEYDOĞU ASYA'DA İKİNCİ ÜLKE OLDU

Geminin Endonezya Donanması’na katılması ülke açısından bir ilk anlamına geliyor. Endonezya, böylece Tayland’ın ardından Güneydoğu Asya’da uçak gemisine sahip ikinci ülke konumuna geldi.

Yeni adı KRI Sriwijaya olacak geminin ismi, yüzyıllar önce Güneydoğu Asya’nın önemli deniz güçlerinden biri olan Sumatra merkezli Srivijaya Krallığı’ndan geliyor. Gemi, gerekli hazırlıkların ardından Endonezya Donanması bünyesinde resmen hizmet vermeye başlayacak.