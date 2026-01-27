Boeing’in dördüncü çeyrek geliri, analistlerin yaklaşık 22,6 milyar dolarlık beklentisinin üzerinde gerçekleşerek 23,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde şirketin net karı 8,22 milyar dolar olarak kaydedildi. Hisse başına düzeltilmiş kar ise 9,92 dolara ulaşarak piyasa tahminlerini güçlü biçimde aştı.

2018'DEN BU YANE EN YÜKSEK SEVİYE

Şirketin performansında uçak teslimatlarındaki toparlanma belirleyici rol oynadı. Boeing, 2025 yılı genelinde 600 uçak teslim ederek 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu artış, üretim ve teslimat süreçlerinde yaşanan toparlanmanın finansal sonuçlara doğrudan yansıdığını gösterdi.

Üretim tarafında da önemli gelişmeler yaşandı. Dördüncü çeyrekte 737 programında aylık üretim hızı 42 uçağa çıkarıldı. 787 programında ise üretimin ayda sekiz uçağa yükseltilmesi süreci başlatıldı. Uzun süredir beklenen 777X programında sertifikasyon uçuş testlerinin yeni bir aşamasına geçildiği ve ilk teslimatın 2027’de yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

SİPARİŞ BİRİKİMİ DE REKOR SEVİYEDE

Boeing’in toplam sipariş birikimi çeyrek sonunda rekor seviyeye ulaşarak 682 milyar dolar oldu. Bu tutarın 6. bin 00’den fazla ticari uçağı kapsadığı açıklandı. Şirket ayrıca 10 milyar dolarlık kredi limitine erişimini koruduğunu ve bu kaynağın henüz kullanılmadığını duyurdu.

Boeing CEO’su Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği mesajda kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Ortberg, “2026 için iyimser olmak adına çok neden var” ifadelerini kullanırken, ilerlemenin beraberinde daha yüksek beklentiler getirdiğini ve müşteriler ile paydaşların bu yıl şirketten daha fazlasını bekleyeceğini vurguladı.