Amerika Birleşik Devletleri ordusunda 23 yıllık kariyeri boyunca gökyüzünün en gelişmiş dört savaş uçağını da uçurmayı başaran nadir pilotlardan Dave Berke, dünyada başka hiçbir pilota nasip olmayan sıra dışı deneyimlerini paylaştı.

Deniz Piyadeleri bünyesinde görev yaptığı süre boyunca F/A-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor ve F-35B Lightning II modelleriyle yaklaşık 3 bin saatlik uçuş süresine ulaşan Berke, havacılık tutkunlarının merakla beklediği "En iyi savaş uçağı hangisi?" sorusuna net bir yanıt verdi. Havada adeta kuralları yeniden yazan F-22 Raptor, deneyimli pilotun listesinde zirveye yerleşti.

HER BİRİNİN YETENEKLERİNİ AÇIKLADI

Amerikalı pilot, kullandığı her uçağın askeri havacılıkta kendine has bir dönemi ve karakteri temsil ettiğini belirtti. Meslek hayatının "ilk aşkı" olarak nitelendirdiği F/A-18 Hornet'i, her türlü zorlu görevin üstesinden gelebilen çok yönlü bir emektar olarak öven Berke, meşhur TOPGUN okulunda eğitmenlik yaparken uçtuğu F-16'nın ise Hornet'e kıyasla çok daha güçlü ve yüksek performanslı bir jet olduğunu ifade etti.

Beşinci nesil teknoloji harikası F-35 ile uçmanın ise hava muharebesine bakış açısını tamamen değiştirdiğini aktaran Berke, bu uçağın gücünün hız veya manevradan ziyade, geleceğin savaşlarını şekillendirecek olan veri toplama, bilgi entegrasyonu ve dijital üstünlük yeteneğinde yattığını vurguladı.

F-22'Yİ RAKİPSİZ OLARAK TANIMLADI

Tüm bu üstün özelliklere rağmen F-22 Raptor'un tamamen farklı bir seviyede olduğunu belirten Dave Berke, uçağa bindiği ilk anı dün gibi hatırladığını söyledi. Jetin çıkardığı sesten hareket kabiliyetine kadar daha önce deneyimlediği hiçbir şeye benzemediğini ifade eden pilot, F-22'yi hız, radara yakalanmama (hayalet) teknolojisi ve yönlendirilebilir itme sistemine sahip motorlarıyla "rakipsiz" olarak tanımladı.

F/A-18 veya F-16 ile yapılmasının imkansız olduğu, adeta fizik yasalarına meydan okuyan manevraları F-22 ile gerçekleştirebildiğini söyleyen Berke, bu uçağın havacılık tarihinde eşi benzeri bulunmayan bambaşka bir makine olduğunu dile getirdi. Öte yandan askeri uzmanlar, tarihin en gelişmiş hava hakimiyeti uçağı olarak kabul edilen F-22 Raptor'un, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle sadece 187 adet üretildikten sonra programının sonlandırıldığını hatırlatıyor.