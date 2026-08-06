198 metre uzunluğundaki dünyanın en büyük üçüncü batık vinç ve boru döşeme Saipem 7000, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Köprülerin altından geçebilmek için balast tanklarını suyla doldurarak alçalan ve vinç kulelerini yatıran 198 metre uzunluğundaki gemi, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde boğaz geçişini tamamladı. 135 metre yüksekliğe sahip olan platform ise köprülerin altından geçiş yapabilmek amacıyla kulelerini yatırarak yüksekliğini 57 metreye düşürdü. Gemiye geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler ve kılavuz kaptanlar eşliğinde ilerledi.

MAVİ AKIM'IN REKORTMEN GEMİSİ

Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yapan Saipem 7000, 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. 2 bin metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan ve 725 kişiye kadar personel barındırma kapasitesine sahip olan gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor. Saipem 7000’in Marmara Denizi’ne çıkışını tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki deniz trafiği yeniden normale döndü.