ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley’de yaşanan bir e-posta hatası büyük bir bilgi sızıntısına yol açtı.

Bankanın Asya-Pasifik birim yöneticisi Mohamed Atmani, müşterilere genel bir bilgilendirme dosyası göndermek isterken yanlışlıkla kurumun dahili belgesini iletti.

Sızan belgede Asya-Pasifik, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 100’den fazla işleme ait detaylar yer aldı. Bunlar arasında halka arz hazırlığındaki şirketler, özel sermaye fonları, görüşme aşamasındaki projeler ve kurumsal yatırımcı isimleri bulunuyor.

İKİNCİ UYARI YAYILIMI ENGELLEYEMEDİ

Hatasını fark eden yöneticinin e-postayı geri çekme çabası yetersiz kaldı.

Banka alıcılara ikinci bir mesaj göndererek ekteki dosyanın açılmamasını rica etti; ancak belge kısa sürede finans sektöründe yayıldı ve hatta sosyal medyaya düştü.

Morgan Stanley yaptığı açıklamada müşteri gizliliğini ciddiye aldıklarını ve gerekli adımları hızla attıklarını belirtti. Ancak belgenin tam olarak kaç kişiye ulaştığı henüz bilinmiyor.