Yaklaşık 800 metrekare yaşam alanına sahip proje, geleneksel inşaat yöntemlerine göre yaklaşık üç ay daha kısa sürede tamamlandı. Proje, Fransız konut şirketi Plurial Novilia, mimarlık ofisi HOBO Architecture ve PERI 3D Construction tarafından, COBOD BOD2 isimli büyük ölçekli beton yazıcı kullanılarak hayata geçirildi.

TÜM TAŞIYICI DUVARLAR 3D YAZICIYLA ÜRETİLDİ

ViliaSprint'i benzer projelerden ayıran en önemli özellik, binanın taşıyıcı sisteminin tamamen yerinde 3D baskıyla üretilmiş olması. Yapının tüm yükü, sahada yazdırılan beton duvarlar tarafından taşınıyor. Bu özelliğiyle proje, Fransa'da bu yöntemin uygulandığı ilk apartman olarak öne çıkıyor.

İnşaat sürecinde kullanılan robotik yazıcı, beton karışımını katman katman dökerek duvarları oluşturdu. Baskı tamamlandıktan sonra pencere, çatı, elektrik, tesisat ve iç mekan uygulamaları geleneksel yöntemlerle tamamlandı.

AYNI ARSADA GELENEKSEL YÖNTEMLE DE KARŞILAŞTIRILDI

Projenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de aynı arsa üzerinde benzer özelliklere sahip bir apartmanın klasik inşaat yöntemiyle yapılması oldu. Böylece geliştiriciler, iki yöntemin süre, maliyet ve iş gücü açısından doğrudan karşılaştırmasını yapabilecek. İlk sonuçlar, 3D baskı yönteminin inşaat süresini önemli ölçüde kısalttığını gösteriyor.

Projeyi geliştiren ekip, bu teknolojinin özellikle sosyal konut üretiminde daha hızlı ve verimli çözümler sunabileceğini belirtiyor. ViliaSprint'in, Avrupa'da büyük ölçekli 3D baskı konut projelerinin yaygınlaşması için önemli bir örnek oluşturması hedefleniyor.