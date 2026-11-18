Ekvador'da etkisini gösteren El Nino fenomeni, yaban hayatının yaşam alanlarını değiştirdi. Şiddetli yağışlar, seller ve okyanus sıcaklıklarındaki artış nedeniyle timsah, boa yılanı ve su samuru gibi yabani hayvanlar kent merkezlerinde görülmeye başladı.

Ekvador'un en büyük kenti Guayaquil'de yaşanan sıra dışı hayvan hareketliliği, El Nino'nun doğal yaşam üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Pasifik Okyanusu'nda yükselen sıcaklıklar ve kıyı bölgelerini etkileyen şiddetli seller, birçok hayvanın doğal yaşam alanından uzaklaşmasına neden oldu.

ŞEHİRDEKİ YILAN ARTIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Kentteki Guayas Nehri'nde bir kıyı su samuru görülürken, Urdesa semtinde ise bir timsah görüntülendi. Mavi ayaklı sümsük kuşu ve boa yılanlarının da şehir merkezinde ve yoğun trafiğin bulunduğu yollarda ortaya çıkması dikkat çekti.

TİMSAHLAR İÇİN UYARI YAPILDI

Temmuz 2026'da başlayan yoğun yağışların ardından kent sakinleri, yerleşim bölgelerinde timsah gördüklerine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başladı. Bunun üzerine yetkililer vatandaşları uyararak hayvanlara yaklaşılmaması ve görülmeleri halinde acil yardım hattına veya çevre polisine haber verilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar, anormal iklim koşullarının timsahların yönlerini şaşırmasına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle yükselen su seviyesi ve sellerin genç timsahları daha kuru alanlara yönelttiği ifade edildi.

SU SAMURLARI VE DENİZ KUŞLARI DA ETKİLENDİ

El Nino nedeniyle yalnızca timsahların değil, diğer yabani türlerin de yaşam koşulları değişti. Santay Adası ve Cerro Blanco Doğa Koruma Alanı'nda bitkin halde bulunan su samurları kurtarılmaya çalışıldı.

4 Kasım'da kurtarılan yavru bir su samurunun vücudunda petrol kalıntılarına rastlandı. Bölgede yaşanan sellerin ardından su kaynaklarının kirlenmesinin hayvanları olumsuz etkilediği belirtildi.

OKYANUS SICAKLIĞINDAKİ ARTIŞ BESİN ZİNCİRİNİ DE BOZDU

Dünya Meteoroloji Örgütü verilerine dayandırılan haberde, mevcut El Nino döneminde okyanus suyu sıcaklıklarının normal seviyelerin 5 derece üzerine çıktığı aktarıldı. Sıcaklık artışının denizlerdeki fitoplankton miktarını azaltarak balık popülasyonlarını ve bunlarla beslenen deniz kuşlarını etkilediği belirtildi.

Galapagos Adaları'nda da birçok türün besin sıkıntısı yaşadığı ve sellerle birlikte üreme alanlarını kaybettiği bildirildi.

Mart 2027'ye kadar etkisini artırması beklenen El Nino'nun, Ekvador'da yaban hayatı üzerindeki baskıyı sürdürmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşananların iklim değişikliği ile ekosistemler arasındaki güçlü bağlantıyı ortaya koyduğuna dikkat çekti.