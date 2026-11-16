ABD'nin Florida eyaletindeki Everglades bataklıklarında hızla çoğalarak yerel ekosistemi tehdit eden istilacı Burma pitonlarıyla mücadelede yeni bir yöntem test ediliyor. Futura Sciences'ın aktardığı bilgilere göre araştırmacılar, türün diğer bireylerini tespit edebilmek amacıyla yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 67 kilogram ağırlığında radyo vericili bir pitonu doğaya saldı.

RADYO TELEMETRİ VE İHA'LAR BİR ARADA

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Eylül 2026'da Büyük Everglades Ekosistemi'nde yürüttüğü ve radyo telemetrisi ile küçük insansız hava araçlarını (İHA) birleştiren saha deneylerinin ön sonuçlarını paylaştı.

"Keşif yılanları" adı verilen bu yöntemde, cerrahi operasyonla radyo vericisi yerleştirilen erkek ve dişi pitonlar yıl boyunca takip ediliyor. Özellikle üreme döneminde çiftleşmeye hazır dişilerin etrafında toplanan erkek yılanlar, araştırmacıların tek seferde birden fazla pitonu yakalamasına olanak tanıyor. 2019–2020 üreme sezonunda uygulanan bu teknikle, toplam ağırlığı yaklaşık 2 bin 270 kilogramı bulan 86 yetişkin piton yakalanmış; bu yılanların arasındaki 53 dişinin 2 bin 500'den fazla yumurta taşıdığı belirlenmişti.

HAVADAN TARAMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

Bataklık çayırlarda ve sık bitki örtüsünde yürüyerek sinyal aramanın hem yorucu hem de riskli olması nedeniyle bilim insanları havadan tarama yöntemine yöneldi. Eylül 2026'daki denemede Florida Üniversitesi stajyerleri tarafından doğaya salınan 4,88 metre uzunluğundaki radyo vericili dişi piton, USGS biyologları tarafından kompakt bir drone (sUAS) ile takip edildi.

Göreve göre radyo alıcısı veya kamera ile donatılabilen droneların başarılı olması halinde, arama maliyetlerinin düşürülmesi ve personel güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Araştırmacılar, özel eğitimli arama köpeklerinin insanlara kıyasla 2,5 kat daha etkili olduğunu ancak zorlu arazi şartları ve eğitmen ihtiyacı nedeniyle droneların önemli bir tamamlayıcı araç olabileceğini belirtiyor.

KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER TEHDİT ALTINDA

USGS verileri, Burma pitonlarının federal düzeyde nesli tükenme tehlikesi altındaki Key Largo ağaç sıçanının yanı sıra orman leyleği, yelve ve Florida misk sıçanı gibi koruma altındaki türleri avladığını ortaya koyuyor. Öte yandan, daha önce Florida'da bir kaldırımın altında 20 yumurtalık kuluçkasını koruyan bir pitonun bulunması, türün yerleşim yerlerinin yakınlarında da yuva yapabildiğini gösterdi.

Everglades Ulusal Parkı ve Big Cypress Ulusal Koruma Alanı'nda süren çalışmalara ek olarak kurum, 2005–2026 yılları arasında bu bölgelerde kaydedilen piton koordinatlarını içeren jeo-uzamsal veri setini de erişime açtı.