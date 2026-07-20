Yaklaşık 76 metre uzunluğundaki Boeing 747, kuleleri birbirine bağlayan çok katlı cam galerinin merkezine yerleştirildi. Böylece hem bina sakinlerinin hem de ziyaretçilerin kullanabileceği alanın en dikkat çekici bölümlerinden biri haline gelen uçak, Seattle'ın Boeing ile özdeşleşen havacılık geçmişine de gönderme yapıyor.

UÇAĞI 39 PARÇAYA AYIRIP ŞANTİYEYE TAŞIDILAR

Projede kullanılan Boeing 747, Kaliforniya'nın Victorville kentindeki uçak depolama sahasından satın alındı. Dev gövde Seattle'a taşınabilmesi için 39 parçaya ayrıldı ve özel izinlerle onlarca tır kullanılarak şantiyeye ulaştırıldı. Daha sonra parçalar, iki kule arasına inşa edilen özel çelik taşıyıcı sistem üzerine tek tek monte edilerek yeniden birleştirildi.

Mühendisler, uçağın orijinal alt yapısını sökerek yerine iki kuleyi birbirine bağlayan özel bir çelik platform tasarladı. Montaj sürecinde on binlerce perçin ve bağlantı elemanı kullanılırken, uçağın yapıya güvenli şekilde entegre edilmesi için aylar süren mühendislik çalışmaları yürütüldü.

BOEING MİRASINI YAŞATACAK

AERO1200 projesi tamamlandığında yaklaşık 927 konut, 121 odalı bir otel, mağazalar, restoranlar, ofisler ve sosyal yaşam alanlarına ev sahipliği yapacak. Proje geliştiricilerine göre Boeing 747'nin yapıya entegre edilmesi, Seattle'ın havacılık mirasını yaşatmanın yanı sıra kente yeni bir mimari simge kazandırmayı amaçlıyor.

Projede iç mekan, ticari alan ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, AERO1200'ün etaplar halinde hizmete açılması ve ilk kullanıcılarını 2027 yılının ilk çeyreğinde ağırlaması planlanıyor.