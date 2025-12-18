TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yeni yılda vergi ve ceza ödemelerinde yapılacak artış tutarı da kesinlik kazandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MTV'ye yönelik yapılacak zamda indirim yetkisini kullanması beklenirken, trafik cezaları ve birçok vergi ile harç kalemini belirleyen masraflardaki artış ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

2025 yılında 1 trilyon TL'nin üzerinde trafik cezası keserek cezaları bütçe için 'can suyu' olarak kullanan iktidar, yapılacak zamla birlikte yeni yılda söz konusu rakamı katlayarak artırma hedefince. Bu kapsamda sürücüleri 'ceza yapmaya teşvik ettiği' öne sürülen değişken hız tabelaları ve radar cihazlarının konumları kamuoyunda tartışılırken, 2025 yılında uygulanacak trafik cezası tarifesi de tepki topladı.



Ocak ayının ilk haftasında Meclis'e gelecek eylem planı ile bazı ihlaller için belirlenen cezalar artırılacak olsa da, gelecek yıl boyunca uygulanması planlanan ceza tarifesi şu şekilde olacak:

- Kırmızı ışıkta geçmek 2.741 TL

- Ehliyetsiz araç kullanmak 23.433 TL

- Emniyet kemeri kullanmamak 1.246 TL

- Emniyet şeridini ihlal etmek 11.633 TL

- Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak 975 TL

- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 2.741 TL

- Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 2.741 TL

- Drift atmak 58.207 TL

- Çakarlı araba kullanmak 11.633 TL

- Abart egzoz veya cam filmi kullanmak 2.743 TL

- Engelliler için ayrılan alana park etmek 2.470 TL

- Hatalı park etmek 1.246 TL

- Işık donanımının çalışmaması 1.246 TL

- Trafik sigortası yaptırmamak 1.246 TL

- Hatalı şerit değiştirmek 2.743 TL

- Takip mesafesini ihlal etmek 1.246 TL

- Motosiklette kask kullanmamak 1.246 TL

- Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 4.695 TL

- Hız sınırını %10-%30 aşmak 2.743 TL

- Hız sınırını %30-%50 aşmak 5.661 TL

- Hız sınırını %50’den fazla aşmak 11.633 TL

- Yasak olan yerde sollama yapmak 2.743 TL