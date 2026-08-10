Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince teknik ve fiziki takibe alınan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alındı ve Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki ifadesinde askeri geçmişini anlatan Gürcan, 2017 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara çeşitli ülkelere ilişkin danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Verdiği danışmanlık hizmeti kapsamındaki bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu ifade eden Gürcan, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını öne sürdü.

Gürcan, Ankara'daki diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi. Emniyetteki ifadesinin ardından Gürcan, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.