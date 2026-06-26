Brezilya'nın Oiapoque bölgesindeki bir benzin istasyonunda sergilenen ve dev bir altın külçesi olduğu iddia edilen nesnenin, altın sarısına boyanmış sıradan bir kaya olduğu belirlendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, internet kullanıcılarının taşın mat rengini ve hatalı ışık yansımasını fark etmesiyle kısa sürede asılsız çıktı.

WHATSAPP GRUPLARINDA HIZLA YAYILDI

Fransız Guyanası'ndaki madenlerde yıllarca çalıştıktan sonra memleketine dönen bir madenci, plastik poşet içindeki büyük ve parlak kaya parçasını yerel halka gösterdi. O anları kaydeden bir görevlinin heyecanlı anlatımıyla video, bölgedeki WhatsApp gruplarında ve sosyal medya platformlarında "yüzyılın en büyük altın buluntusu" iddiasıyla dolaşıma girdi.

Ancak uzmanlar ve dikkatli takipçiler, ham altının ışığı bu şekilde yansıtmayacağını ve taşın üzerindeki pürüzsüz dokunun doğrudan boya kalıntısı olduğunu ortaya çıkardı. Herhangi bir ticari dolandırıcılık veya resmi satış girişimi tespit edilmeyen olay, kısa sürede sosyal medyada bir mizah unsuruna dönüştü.

MADENCİLİK GELENEĞİ BEKLENTİYİ BÜYÜTTÜ

Fransız Guyanası sınırında yer alan Oiapoque bölgesi, onlarca yıldır yoğun altın arama faaliyetlerine ve bu yolla zengin olma hikayelerine ev sahipliği yapıyor. Bölge halkının geçmişten gelen bu madencilik geleneği, sahte taşın gerçek bir hazine olarak algılanmasındaki en büyük etken olarak gösteriliyor.

Görüntülerin yayılmasının ardından herhangi bir resmi şikayet başvurusu yapılmadı. Olayın planlı bir suçtan ziyade, yıllarca madenlerde çalışıp eli boş dönen işçinin getirdiği taş karşısında çevredekilerin kapıldığı anlık bir heyecan dalgası olduğu kaydedildi.