Çin’in güney kıyılarında, yenilenebilir enerji alanında küresel ölçekte tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı. Dünyanın en büyük yüzer rüzgar türbini olan !Üç Boğaz Pilot Projesi', derin sulara başarıyla kurularak enerji üretimine başladı.

Çin Üç Boğaz Şirketi (CTG) tarafından inşa edilen türbin, dünyanın en zorlu deniz koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış yarı batık bir platform üzerinde yükseliyor. Projenin öne çıkan mühendislik özellikleri şunlardır:

Gökyüzünü adeta bir anıt gibi kaplıyor

Türbinin rotor çapı 252 metre (827 fit) uzunluğundadır. Kanat uçları deniz yüzeyinden 270 metre (886 fit) yüksekliğe ulaşarak gökyüzünü adeta bir anıt gibi kaplar.

Deniz tabanına sabitlenen geleneksel türbinlerin aksine, bu yüzer platform sığ kıyı sınırlarını aşarak doğrudan açık denizlerde çalışabilmektedir.

Platformun dengesi; emme ankrajları, ağır zincirler, yüksek mukavemetli polyester halatlar, balast sistemleri ve dinamik izleme yazılımlarından oluşan karmaşık bir bağlama sistemiyle sağlanır.

Bu üstün mühendislik sayesinde türbin, 20 metreyi aşan dalgalara ve 5. kategori bir kasırgaya eşdeğer olan saatte 264 km hızdaki rüzgarlara karşı koyabilir.

Tek bir üniteyle 4.200'den fazla evin enerjisi karşılanacak

Yıllık yaklaşık 44,65 milyon kilovat saat (kWh) elektrik üretmesi beklenen bu devasa tek ünite, derin deniz rüzgar enerjisinin gücünü kanıtlıyor.

Ortalama bir Amerikan evinin yıllık yaklaşık 10.500 kWh elektrik tükettiği baz alındığında, bu tek türbin 4.200'den fazla evin yıllık elektrik ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasitededir.

Bu devasa enerji üretimine derin sularda ulaşmak; rotor yük yönetimi, platform stabilitesi, dinamik demirleme ve denizaltı şebeke bağlantıları gibi çok sayıda karmaşık mühendislik zorluğunun aşılmasıyla mümkün olmuştur. Üretilen enerji, yüzer platformun hareketlerine uyum sağlayabilen, güçlendirilmiş zırh katmanlarına ve yorulmaya dayanıklı izolasyona sahip 66 kilovoltluk dinamik bir denizaltı kablosu ile ana elektrik şebekesine aktarılmaktadır.

Karada monte edilebiliyor

Projenin lojistik ve teknolojik arka planı da yenilenebilir enerji sektörü için önemli dersler barındırıyor:

Karada montaj kolaylığı: Türbinün büyük bir kısmı, açık denizdeki nihai yerine çekilmeden önce Çin'in güneyindeki Tieshan Limanı'nda, karada monte edilerek test edildi. Bu yöntem kurulum maliyetlerini ve risklerini ciddi oranda azalttı.

Evrimsel tasarım: LiveScience verilerine göre bu proje; Çin Huaneng Grubu ve Dongfang Elektrik Şirketi’nin daha önceki tasarımlarının üzerine inşa edildi. Yapısal olarak geliştirilen yeni tasarım, rüzgar ve dalga kuvvetlerini çok daha verimli emip dağıtarak platformun operasyonel ömrünü uzatıyor.

Sonuç olarak; Sabit tabanlı türbinlerin sığ kıta sahanlığı sınırlarını ortadan kaldıran Üç Boğaz Pilot Projesi, küresel rüzgar enerjisi pazarı için yeni bir ufuk açıyor. Bu ve benzeri teknolojik atılımlar, açık deniz rüzgar enerjisi maliyetlerini düşürürken üretim verimliliğini artırarak dünya genelinde temiz enerjiye geçişi hızlandıracaktır.