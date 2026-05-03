Almanya Tarım ve Gıda Bakanı Alois Rainer tarafından açıklanan plana göre, konserve ve benzeri acil ihtiyaç duyulan gıdalar, merkezi devlet depoları yerine doğrudan üreticilerin ve perakende sektörünün tesislerinde stoklanacak.

YILLIK 80 MİLYON EURO MALİYET

Bakan Rainer, projenin hayata geçirilmesi için başlangıçta 30 milyon euro tutarında bir finansmana ihtiyaç duyulduğunu, sistem oturduktan sonra ise yıllık maliyetin 70 ila 80 milyon euro arasında olacağını belirtti. Devletin kriz anında halkın temel gıdaya erişimini sağlama sorumluluğunu üstlendiğini vurgulayan Rainer, mevcut gıda sektörü altyapısını kullanarak lojistik verimliliği artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

DÖNÜŞÜMLÜ STOK SİSTEMİ UYGULANACAK

Depolanan ürünlerin raf ömrü sınırlı olduğu için sistem, sürekli olarak yenilenen bir lojistik döngüsüyle işleyecek. Gıda güvenliğini sağlamak adına stoktaki ürünler, son kullanma tarihlerine göre düzenli olarak piyasaya sunulacak ve yerlerine yeni stoklar yerleştirilecek. Bakan Rainer, şirketlerin bu süreçten kâr elde edeceği yönündeki iddiaları reddederek, sürecin tamamen devlet kontrolü ve denetiminde yürütüleceğini vurguladı.