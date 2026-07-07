Dünyanın en sıra dışı antik yapılarından biri olan ve "Aslan Kayası" olarak da bilinen Sigiriya Kayası, mühendislik sınırlarını zorlayan hikayesiyle zamana meydan okuyor. Sri Lanka'nın Matale Bölgesi'nde, tam 200 metre yüksekliğindeki devasa bir granit kütlesinin zirvesine kurulan bu antik yerleşim, görenleri adeta büyülüyor.

SALDIRILARDAN KAÇARKEN DOĞAN ŞAHESER

Tarihi kayıtlara göre bu büyüleyici yapı, MS 5. yüzyılda Kral Kashyapa tarafından inşa ettirildi. Tahtı ele geçirdikten sonra gelebilecek olası saldırılardan korkan Kral Kashyapa, çareyi başkenti buraya taşımakta ve sarayını ulaşılması neredeyse imkansız olan bu dev kayanın zirvesine kurmakta buldu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sigiriya, bugün sadece bir savunma kalesi değil; dönemin ihtişamını gösteren bir mimarlık harikası olarak kabul ediliyor.

Bu antik "gökdelenin" zirvesine ulaşmak sıradan bir tırmanış değil, adeta bir zaman yolculuğu. Yüzlerce basamağı tırmanırken ziyaretçileri büyüleyen detaylar şunlar:

Dev Aslan Pençeleri: Yapının girişinde ziyaretçileri karşılayan ve buraya "Aslan Kayası" adını veren devasa aslan heykeli ayakları.

Tarihi Freskler: Kaya duvarlarını süsleyen ve yüzyıllardır renklerini koruyan eşsiz duvar resimleri.

Ayna Duvarı: Bir zamanlar o kadar pürüzsüz cilalanmıştı ki kralın yürürken kendi yansımasını gördüğü söylenen ikonik duvar.

1500 YIL ÖNCENİN TEKNOLOJİSİNDEN KUSURSUZ PEYZAJ

Arkeologları ve araştırmacıları bugün bile en çok hayrete düşüren şey, dönemin teknolojisiyle bu yüksekliğe böyle bir yerleşimin nasıl kurulduğu. Ancak gizem sadece zirvede değil, kayanın eteklerinde de devam ediyor.

Sigiriya'nın çevresini saran simetrik bahçeler, havuzlar ve gelişmiş su kanalları, dünyanın en eski peyzaj düzenlemeleri arasında gösteriliyor. İşin en büyüleyici yanı ise, aradan geçen yaklaşık 1.500 yıla rağmen bu su kanallarının bazılarının, yağışlı dönemlerde hâlâ aktif olarak çalışabiliyor olması.

Günümüzde Sri Lanka’nın en popüler turistik noktası olan Sigiriya, insan zekasının, mimarinin ve doğanın bir araya geldiğinde nasıl bir şaheser yaratabileceğinin en somut kanıtı olarak parlamaya devam ediyor.