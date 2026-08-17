Peru Amazon ormanlarında sularının sıcaklığıyla dikkat çeken Shanay-Timpishka Nehri, görenleri şaşkına çeviriyor. Yaklaşık 6 kilometrelik hat boyunca sıcaklığı 86 ile 90 derece arasında değişen nehir, içine düşen küçük hayvanların anında haşlanarak ölmesine yol açıyor.

CİLTTE SANİYELER İÇİNDE YANIKLARA NEDEN OLUYOR

Jeotermal bilimcilerin yaptığı ölçümlere göre nehirdeki su sıcaklığı bazı noktalarda kaynama derecesine ulaşıyor. İnsan teninin suyla temas etmesi halinde saniyeler içinde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşabileceğini belirten uzmanlar; kurbağa, kertenkele ve kuş gibi küçük canlıların suya düştükleri anda hayatlarını kaybettiklerini kaydediyor.

YAKININDA VOLKAN OLMADAN NASIL KAYNIYOR?

Dünyadaki kaynar su kaynaklarının büyük bölümü aktif volkanik sistemlerin ve magma odalarının yakınında bulunuyor. Ancak Shanay-Timpishka Nehri'nin 700 kilometre yarıçapındaki alanda tek bir aktif volkan dahi yer almıyor. Jeolojik araştırmalar, nehrin kapalı bir fay döngüsü üzerinden beslendiğini gösteriyor. Yüksek bölgelerdeki yağmur suları kayalardaki çatlaklardan yerin kilometrelerce altına sızarak Dünya'nın iç ısısıyla ısınıyor ve farklı bir fay hattından basınçla tekrar yüzeye fışkırıyor.

BİLİM İNSANLARI İÇİN DOĞAL BİR LABORATUVAR

Ekolojistler ve botanikçiler, Shanay-Timpishka'yı Amazon yağmur ormanlarının küresel ısınmaya ve yüksek sıcaklıklara nasıl tepki vereceğini gözlemlemek adına eşsiz bir doğal laboratuvar olarak değerlendiriyor. İnsan eliyle simüle edilmesi imkansız olan bu yüksek sıcaklık ekosistemi, bölgedeki bitki ve canlı türlerinin aşırı ısıya adaptasyonunu inceleme imkanı sunuyor.