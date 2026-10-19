ABD operasyonuyla görevden alınanan Nicolás Maduro'nun yerine gelen geçici Başkan Delcy Rodríguez'in açıkladığı yeni plana göre ülke, önümüzdeki beş yıl içinde enerji sektörünü ayağa kaldırmak amacıyla tam 76 milyar dolarlık devasa bir yatırım çekmeyi hedefliyor.

Ocak 2026'da ABD'nin tüm dünyayı şoke eden operasyonuyla evindeki yatağından alınarak tutuklanan Nicolás Maduro'nun iktidardan ayrılmasıyla birlikte yeni bir döneme giren Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde de yeni bir sayfa açtı.

Yapılan ikili anlaşmaların da dahil olduğu 61 maddelik geniş bir paket çerçevesinde, stratejik öneme sahip 17 petrol sahasında kapsamlı aramalar yapılacak ve bu bölgelere 250 adet yeni sondaj ve üretim kulesi kurulacak. Chevron ve Eni gibi uluslararası devlerin de projelerini genişletme taahhüdü, ülkenin yabancı sermayeye yeniden kapılarını araladığını gösteriyor.

DEVASA REZERVLER TEK BAŞINA YETMİYOR

Ancak uzmanlara göre devasa rezervlere sahip olmak tek başına yetmiyor. Yıllardır süren yaptırımlar, imkansızlıklar ve devlete ait PDVSA şirketindeki operasyonel aksaklıklar nedeniyle bir zamanlar günde 3 milyon varili aşan üretim çok gerilerde kaldı.

Bu yüzden 76 milyar dolarlık bu dev bütçe sadece kağıt üstünde kalmayıp; tesislerin bakımına, kuyu rehabilitasyonuna, ekipman yenilemeye ve lojistik sorunların çözümüne harcanmak zorunda.

Özellikle ülkenin geleneksel petrol üssü olan Zulia eyaletinde üretimin günlük 370 bin varile çıkması ve yıl sonuna kadar 400 bine ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde en büyük sınav, açıklanan bu milyarlarca dolarlık kağıt üstü anlaşmaların sahada gerçeğe dönüşmesi olacak. Venezuela petrolünün genellikle ağır ve işlenmesi zor yapıda olması, artan deniz taşımacılığı maliyetleri ve rafineri kapasitesi gibi engeller de hesaba katıldığında, ülkenin petrolde yeniden küresel bir güç olabilmesi için sadece sondaj kulesi dikmek yetmeyecek; lojistikten ticarete kadar her aşamada kesintisiz bir çalışma yürütülmesi gerekecek.