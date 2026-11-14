Dünya’daki suyun kökenine dair on yıllardır süren bilimsel tartışmalara yeni bir boyut kazandırıldı. Suyun gezegene dışarıdan çarpan kuyruklu yıldızlar ve buzlu asteroitler aracılığıyla taşındığı yönündeki yaygın görüşün aksine, güncel bulgular su bileşenlerinin gezegenin en derin katmanlarında bulunduğunu gösteriyor.

ÇEKİRDEKTEKİ DEV REZERV

Pekin Üniversitesi ile İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) bünyesindeki bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, yerin 3 bin kilometreden daha derinindeki aşırı basınç ve sıcaklık koşulları incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, gezegenin çekirdeğindeki metalik demir yapısının içinde silisyum ve oksijenle birlikte hapsolmuş devasa miktarda hidrojen bulunuyor.

Çekirdek kütlesinin yaklaşık yüzde 0,07 ila 0,36'sını oluşturan bu rezerv, oksijenle su formunda birleşmesi halinde Dünya yüzeyindeki tüm okyanusların 9 ila 45 katı büyüklüğünde bir hacme karşılık geliyor.

LABORATUVARDA TAKLİT EDİLDİ

Araştırma ekibi, küresel magma okyanusunun oluşum halindeki metalik çekirdekle temas ettiği erken dönem Dünya koşullarını simüle etmek amacıyla elmas örs hücreleri kullandı. Demir ve hidratlı silikat camı örnekleri, 100 gigapaskalın üzerinde basınca ve 5 bin kelvinin üzerinde sıcaklığa maruz bırakıldı.

Ardından atom probu tomografisiyle yapılan üç boyutlu incelemelerde, demir içine gömülü halde bulunan ve bire bir oranında hidrojen ile silisyum içeren nano ölçekli yapılar tespit edildi.

SUYUN KÖKENİ AÇIKLANDI

Elde edilen veriler, suyun gezegene sonradan dış uzaydan taşınmadığını, aksine Dünya’nın erken oluşum evrelerinden itibaren yapısında var olduğunu işaret etti.

Söz konusu rezervin yeryüzündeki kuraklık sorunlarına doğrudan bir çözüm sunmayacağı belirtilirken, bulguların evrendeki yaşanabilir gezegenlerin oluşum süreçlerini anlamada kritik bir veri sağladığı kaydedildi.