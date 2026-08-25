Bahreyn Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeyle, 70 metre uzunluğundaki Boeing 747 yolcu uçağı kirleticilerden arındırılarak Basra Körfezi'nde 20-22 metre derinliğe indirildi. "Dive Bahrain" adı verilen su altı tema parkının ana parçası olan dev uçak, deniz canlıları için devasa bir yapay resif alanına dönüştürüldü.

UÇAK SU ALTINDA NASIL BİR RESİFE DÖNÜŞTÜ?

Gövde bölmeleri ve teknik açıklıkları temizlenen yolcu uçağı, balık sürüleri için korunaklı bir barınak sağlarken kanat ve gövde yüzeyi zamanla mercan kolonileriyle kaplanmaya başladı. Yapılan 39 farklı bilimsel inceleme, doğru malzeme ve konumlandırmayla oluşturulan yapay resiflerin doğal ekosistemler kadar çok deniz canlısını bölgeye çektiğini ortaya koydu.

8 Eylül 2019 tarihinde resmi açılışı yapılan parkın bünyesine, ilerleyen süreçte yapay mercan resifleri, heykeller ve Bahreyn'in geleneksel inci avcılığı tarihini simgeleyen yapıların eklenmesi planlanıyor. Projenin sadece dalış turizmine katkı sağlamakla kalmayıp okyanus bilimcileri için açık hava laboratuvarı işlevi görmesi hedefleniyor.

UÇAK BATIRMAK RESİF OLUŞTURMAYA YETERLİ Mİ?

Deniz biyologları ve bilim insanları, devasa bir yapının suya batırılmasının tek başına resif oluşumunu garanti etmediğini vurguluyor. Yapay resif projelerinin başarısının malzeme kalitesi, çevresel faktörler ve uzun süreli bilimsel izleme süreçlerine doğrudan bağlı olduğu kaydediliyor.