Hollanda’nın Güney Hollanda eyaletini aşırı gelgit ve sel riskine karşı korumak amacıyla inşa edilen Maeslant Bariyeri, deniz ticareti ile kıyı güvenliğini bir arada sağlayan bir mekanizmayla faaliyetlerini sürdürüyor. Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Ajansı tarafından işletilen dev yapı, normal dönemlerde kanal trafiğini aksatmazken, yalnızca yüksek riskli hava şartlarında devreye giriyor.

İKİ DEV ÇELİK KAPAK KONULDU

Hoek van Holland yakınlarında 1991-1997 yılları arasında inşa edilen bariyer, Hartel Bariyeri ve genişletilmiş Rozenburg Seti ile birlikte bölgenin ana savunma hattını oluşturuyor. Yapı, kanalın iki yakasında konuşlandırılmış iki dev çelik kapaktan meydana geliyor.

Her bir kapak 210 metre genişliğe, 22 metre yüksekliğe ve 15 metre derinliğe sahip. Normal şartlarda kanal kıyısında açık bekletilen kapaklar, sel riski oluştuğunda suyun merkezine doğru hareket ederek birleşiyor. İçlerine su alan yapılar dibe çökerek denizin ilerlemesini durduruyor. Bariyerin tamamen kapanma süreci yaklaşık iki saat sürüyor.

DEVREYE GİRME KRİTERLERİ

Sistem, Rotterdam limanı ile Kuzey Denizi arasındaki su akışını kontrol etmek üzere tamamen otomatik bir yazılımla çalışıyor. Bariyerin kapanma kararı şu su seviyesi kriterlerine göre bilgisayar sistemi tarafından veriliyor: NAP (Amsterdam Ortalama Deniz Seviyesi) kriterine göre su yüksekliğinin 3 metrenin üzerine çıkması, su yüksekliğinin NAP’ın 2,9 metre üzerine ulaşması.

Sistem otomatik olarak çalışmakla birlikte, bir uzman ekip kapanma sürecini sürekli olarak takip ediyor ve gerektiğinde manuel müdahalede bulunabiliyor. Yapı, NAP’ın 5 metre üzerindeki dalga ve gelgit yüklerine dayanacak şekilde tasarlandı. Tarihindeki ilk acil durum kapanmasını ise 2007 yılında gerçekleştirdi.

HER YIL BAKIMI YAPILIYOR

Limanın işlevselliğini korumak adına sabit bir duvar yerine hareketli kapakların tercih edildiği sistemde, mekanik aksamın sorunsuz çalışması için her yıl düzenli test kapanmaları yapılıyor.