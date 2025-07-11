Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, artan talep ve yükselen fiyatlar nedeniyle benzin ihracatının tamamen yasaklanabileceğini açıkladı. Ülkede daha önce de benzin ihracatına sınırlama getirilmişti ve bu kararın 31 Ağustos’a kadar uzatıldığı duyurulmuştu. Şimdi ise bu sınırın daha sert bir yasakla genişletilmesi masada.

Novak, geçtiğimiz günlerde sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Gerekli görürsek, benzin ihracatını tamamen yasaklayacağız” diyerek dikkatleri yeniden enerji ihracatına çevirdi.

Bu gelişme, Rusya’nın benzin arzını kısmaya yönelik olası adımların, küresel piyasada fiyatları hızla yukarı çekebileceği anlamına geliyor.

Rusya’da petrol rafinerilerine yapılan İHA saldırıları ve tarım sezonuyla birlikte artan iç talep, benzin arzını daha da daraltıyor. Hal böyle olunca, dünya genelindeki petrol ve akaryakıt fiyatlarının dalgalanmayla birlikte iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi bekleniyor.

TRUMP'TAN YÜZDE 500 GÜMRÜK VERGİSİ ÇIKIŞI

Diğer yandan ABD cephesinde tansiyon başka bir şekilde yükseliyor. Başkan Donald Trump, Rusya'dan yapılan stratejik ürün ithalatına %500 oranında gümrük tarifesi uygulanmasını öngören yeni bir yasa tasarısını desteklemeye hazır olduğunu belirtti. Tasarının yasalaşması halinde, küresel enerji ticaretinde büyük kırılmalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, tasarı Rusya’dan ithal edilen petrol, doğalgaz, uranyum ve diğer stratejik hammaddeleri hedef alıyor. Ayrıca Trump’ın bu yaptırımlar konusunda daha geniş yetkiler talep ettiği ifade ediliyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Trump’ın açıklamalarına sert yanıt verdi. Olası yaptırımlara karşı hazırlıklı olduklarını belirten Ryabkov, “Bu tür hamleler Rusya için tabloyu kökten değiştirmez” açıklamasında bulundu. Ancak uzmanlar, yeni yaptırımların enerji piyasasında fiyat baskısını artıracağı görüşünde birleşiyor.

TÜRKİYE'DE ZAM RİSKİ BÜYÜYOR

Küresel enerji devleri arasındaki bu gerilim, doğrudan Türkiye’yi de etkileyebilir. Hem Rusya’dan gelen arz kesintisi ihtimali hem de ABD kaynaklı yaptırımların enerji tedarik zincirinde yaratacağı maliyet artışı, ithalat bağımlı ülkelerde benzin ve motorin fiyatlarını yukarı çekebilir.

Zaten döviz kurundaki dalgalanma ve iç piyasada oluşan vergi yükleriyle zamları peş peşe yaşayan Türkiye'de, pompa fiyatlarında yeni artışlar kaçınılmaz olabilir.

Enerji piyasalarındaki bu kırılganlık, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarının yeniden gündem olacağını işaret ediyor.