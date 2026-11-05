UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 4. haftasında toplam 18 karşılaşma oynandı. 

ZİRVEDE PSG YER ALDI

Ligde 4. haftanın ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 12 puan ve averajla zirvede yer aldı. Liderle aynı puana sahip Real Madrid ve 10 puanlı Arsenal, PSG'nin ardından sıralandı. Galatasaray'ın 6 puanla 18. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 5 puanla 19. basamakta yer aldı.

Kaynak olarak ekle

Alınan sonuçlar şöyle:

AEK Atina: 2 - Real Madrid: 3

Fenerbahçe: 3 - Liverpool: 2

Lens: 1 - Como: 9

RB Leipzig: 2 - Manchester City: 3

Slavia Prag: 1 - Arsenal: 2

Porto: 4 - Napoli: 1

Viking: 4 - Sabah: 1

Borussia Dortmund: 2 - Real Betis: 1

PSV Eindhoven: 1 - Club Brugge: 2

Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1

Manchester United: 3 - Roma: 2

Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2

LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0

Villarreal: 0 - PSG: 6

Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0

Barcelona: 3 - Aston Villa: 0

Feyenoord: 0 - Inter: 3