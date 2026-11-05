ZİRVEDE PSG YER ALDI
Ligde 4. haftanın ardından Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), 12 puan ve averajla zirvede yer aldı. Liderle aynı puana sahip Real Madrid ve 10 puanlı Arsenal, PSG'nin ardından sıralandı. Galatasaray'ın 6 puanla 18. sırayı elde ettiği ligde Fenerbahçe ise 5 puanla 19. basamakta yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
AEK Atina: 2 - Real Madrid: 3
Fenerbahçe: 3 - Liverpool: 2
Lens: 1 - Como: 9
RB Leipzig: 2 - Manchester City: 3
Slavia Prag: 1 - Arsenal: 2
Porto: 4 - Napoli: 1
Viking: 4 - Sabah: 1
Borussia Dortmund: 2 - Real Betis: 1
PSV Eindhoven: 1 - Club Brugge: 2
Shakhtar Donetsk: 0 - Sporting CP: 1
Manchester United: 3 - Roma: 2
Atletico Madrid: 0 - Bayern Münih: 2
LASK Linz: 4 - Slovan Bratislava: 0
Villarreal: 0 - PSG: 6
Bodo/Glimt: 0 - Lille: 0
Barcelona: 3 - Aston Villa: 0
Feyenoord: 0 - Inter: 3