Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen bir maç oynandı…Son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olan PSG, normal süresi ve uzatma dakikalarını 1-0 önde götürdüğü maçı seri penaltı atışlarında 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. PSG’nin tek golünü 12. dakikada Ousmane Dembele kaydetti.
PENALTILARLA TURLADI
PSG, penaltılarda Vitinha, Gonçalo Ramos, Dembele ve Desire Doue ile fileleri buldu. Liverpool'da ise tek Mohamed Salah atarken; Darwin Nunez ve Curtis Jones, penaltıları değerlendiremedi.
GÜNÜN DİĞER MAÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
Barcelona 3-1 Benfica (4-1)
Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Münih (0-5)
Inter 2-1 Feyenoord (4-1)