UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Aston Villa takımları Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başardı.
Mücadele ilk golü 35’te Aston Villa'dan Morgan Rogers kaydetti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Desire Doue, Paris Saint-Germain'e beraberliği getiren golü kaydetti.
Paris Saint-Germain'de Khvicha Kvaratskhelia 49. dakikada sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında PSG'de Nuno Mendes, farkı 2'ye çıkartan golü attı ve maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Mücadelenin rövanşı, 15 Nisan'da Villa Park'ta oynanacak.