UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı sürüyor. Son şampiyon Paris Saint Germain, yarı finale yükseldi. Anfield Road’da Liverpool’a konuk olan PSG, rakibini 1-0 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini 72 ve 90+1. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Bu sonuçla yarı finale yükselen PSG’nin rakibi Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak.
Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Liverpool, çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti.
Devler Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 30 Mayıs’tan Budapeşte’de oynanacak.