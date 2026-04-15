UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş maçlarının heyecanı sürüyor. Son şampiyon Paris Saint Germain, yarı finale yükseldi. Anfield Road’da Liverpool’a konuk olan PSG, rakibini 1-0 mağlup etti. Fransız ekibinin gollerini 72 ve 90+1. dakikada Ousmane Dembele kaydetti. Bu sonuçla yarı finale yükselen PSG’nin rakibi Real Madrid-Bayern Münih eşleşmesinin galibi olacak. Son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray’ı eleyen Liverpool, çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti. Devler Ligi’nde yarı final karşılaşmaları 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final karşılaşması ise 30 Mayıs’tan Budapeşte’de oynanacak.

