Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta sona erdi. Galatasaray, Aston Villa karşısında; Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle haftayı üç puanla kapattı.
Sahasında Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül attı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 9'a yükseltti 14. sırada haftayı kapattı.
Fenerbahçe ise Stamford Bridge'te oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 8 puana ulaştı. Kanarya Devler Ligi'nde 16. sırada yer aldı.
Maçların ardından UEFA ülke puanı hemen güncellendi. İşte son durum:
1- İngiltere | 108.241 puan
2- İtalya | 92.589 puan
3- İspanya | 87.743 puan
4- Almanya | 85.402 puan
5- Fransa | 72.724 puan
6- Portekiz | 69.750 puan
7- Belçika | 64.050 puan
8- Hollanda | 56.395 puan
9- TÜRKİYE | 53.875 puan
10- Yunanistan | 47.612 puan
11- Çekya | 46.325 puan
12- Polonya | 45.725 puan