Türkiye’nin sıkıştığı yüksek enflasyon sarmalanın çalışanlar üzerindeki şiddeti, eriyen ücretlerle kendini gösterirken şirketlerin borç ve faiz yükü de katlanıyor.

Yüksek maliyet ve faiz yükü, küçük işletmeleri de sanayi devlerini de sardı. Türkiye’nin sanayi devlerinin borç yükü 5 yılda 5 kat artarak 8.89 trilyon liraya çıktı. Dezenflasyon süreci ile devreye alınan sıkı para politikalarının etkisiyle sanayicinin sürekli dert yandığı yükselen faiz oranlarının ardından finansman giderleri de katlandı. Türkiye’nin 1000 büyük firmasının finansman gideri 993.1 milyar lirayı aştı. Böylece istihdama, yatırıma ayrılabilecek bu rakam finansman giderine gitti.

7.6 TRİLYON LİRAYI BULDU

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, sanayi devlerinin 2021’den bu yana artan borç ve finansman giderini gözler önüne serdi. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre listedeki şirketlerin toplam borcu 2021’de 1.5 trilyon liraydı. Borçlar 2022’de 2.56 trilyon liraya, 2023’te 4 trilyon liraya, 2024’te 5.8 trilyon liraya, geçen yıl ise 7.6 trilyon liraya çıktı. Böylece borç yükü 5 yılda 5 kat arttı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki şirketlerin ise toplam borcu 2021’de 243 milyar 800 milyon liraydı bu rakam 2022’de 363 milyar 38 milyon liraya, 2023’te 641 milyar 459 milyon liraya çıktı. Şirketlerin borç yükü 2024’te 847 milyar 786 milyon lirayı, 2025’te ise 1.2 trilyon lirayı aştı. Borç yükü 5 yılda 5.2 kat arttı.

1000 büyük sanayi kuruluşunun 2021’de toplam 1.75 trilyon lira olan borç yükü 5 kat arttı. 1000 şirketin borcu 2025 yılında 8.8 trilyon liraya çıktı.

Faiz yükü, 2021-2025’te 4.3 kat arttı

Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşunun borç yükü 2021-2025’te 5 katına çıkarken, finansman gideri 4.3 kat arttı. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun finansman giderleri 2021’de 209 milyar, 2022’de 277 milyar, 2023’te 533 milyar, 2024’te ise 619 milyar liraya yaklaştı. Bu rakam 2025’te ise 854.7 milyar liraya çıktı. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun finansman gideri 2021’de 20 milyar, 2022’de 32 milyar, 2023’te 65.5 milyar, 2024’te 95.3 milyar, 2025’te 138.4 milyar lirayı aştı. 1000 şirketin finansman gideri 2025’te 993.1 milyar liraya ulaştı.