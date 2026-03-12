Dünyanın en büyük dev kaplumbağa popülasyonuna ev sahipliği yapan Aldabra Mercan Adası, bilim insanları tarafından "yaşayan zaman kapsülü" olarak tescillendi. Adanın zorlu coğrafi yapısı sayesinde insan müdahalesinden ve dış dünyadan korunması, buradaki canlı türlerinin milyonlarca yıldır değişime uğramadan hayatta kalmasını sağladı. Yapılan son araştırmalar, adanın ekosisteminin kendi kendini koruyan benzersiz bir mekanizmaya sahip olduğunu kanıtladı.

KENDİ KENDİNİ TEMİZLEYEN EKSİKSİZ SİSTEM

Aldabra'yı diğer mercan adalarından ayıran en temel özellik, devasa bir lagün sistemine sahip olmasıdır. Günde iki kez gerçekleşen güçlü gel-git akıntıları, adanın iç kısımlarındaki suyu tamamen yenileyerek ekosistemi her gün sıfırlıyor. Bu doğal temizlik sistemi, lagün içindeki biyolojik çeşitliliğin bozulmasını engellerken, dev kaplumbağalar ve diğer endemik türler için ideal bir yaşam alanı oluşturmaya devam ediyor.

EVRİMİN DURDUĞU NOKTA

Adadaki dev kaplumbağalar, modern dünyadaki türlerinin aksine milyonlarca yıl önceki atalarıyla neredeyse aynı genetik yapıyı koruyor. Bilim insanları, bu izolasyonun evrimsel durağanlık için mükemmel bir örnek olduğunu belirtiyor. Adanın el değmemiş yapısı sayesinde besin zinciri ve doğal seçilim süreçleri, dış etkilerden bağımsız olarak kendi dengesinde işliyor. Aldabra, bu özellikleriyle yeryüzünde insanın doğaya müdahale edemediği ender bölgelerden biri olma unvanını koruyor.