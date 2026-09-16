Ev veya yatırım hayali kuran vatandaşlar için ucuz arsa dönemi başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelindeki 47 farklı ilde yer alan toplam 405 değerli arsayı açık artırma yöntemiyle mülk edindirmeye hazırlanıyor. Başlangıç bedellerinin 255 bin lira gibi cazip seviyelerde tutulduğu dev satış hamlesi, yatırımcıların ve vatandaşların odağında yer alıyor.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 48 AY TAKSİT İMKANI

Gayrimenkul sahibi olmayı kolaylaştıran dev projede alıcılara esnek ödeme planları sunulacak. Satışa sunulacak taşınmazların önemli bir kısmında yüzde 25 peşinat ödeyen vatandaşlar, kalan tutarı 48 aya varan vadelerle ödeyebilecek. Ödemesini peşin yapmak isteyen alıcılara ise yüzde 15 oranında cazip bir indirim imkanı sağlanacak. Toplam 1,7 milyon metrekareyi aşan arsaların toplam muhammen bedeli ise 10,7 milyar lirayı buluyor.

KONUTTAN TARIMA BİRÇOK FARKLI İMKAN SUNULUYOR

Satış yelpazesinde sadece konut imarlı alanlar değil; ticaret, turizm, tarım, sanayi, depolama, akaryakıt istasyonu ve kentsel çalışma alanları gibi farklı nitelikteki taşınmazlar da yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra Doğu'dan Batı'ya Anadolu'nun dört bir yanındaki 47 ilde fırsat eşitliği sunuluyor.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE BAŞVURU DETAYLARI

Dev gayrimenkul satışı 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30 itibarıyla eş zamanlı olarak düzenlenecek. Açık artırma oturumları Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda fiziki olarak gerçekleştirilirken, İnternet üzerinden de katılım sağlanabilecek.