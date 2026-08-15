Özlük hakları için mücadele eden ve astsubay ve subay gazilerle eşit imkanlara sahip olmak için Ankara’daki Güvenpark’ta sabahlayan gaziler ve şehit aileleri, eylemde 33. günü tamamladı. Gaziler şunları anlattı:

Ataner ERSOY (53 yaşında Şırnak’ta mayına bastı ve bir bacağını kaybetti): 33 gündür hükümetten gelen giden olamadı, sorunlarımız çözülmedi ama biz de sonuç almadan buradan gitmeyeceğiz. Vatan için dağlarda mücadele ettik ama şimdi devletimizi yanımızda göremedik. Milli Savunma Bakanlığı yapan da bizi görmedi. Pes ederiz diye düşünmesinler direnişe devam edeceğiz. Biz dağlarda en zor şartlarda görev yaptık, pes etmeyiz.

Hasan DALKIRAN (53 yaşında Bingöl’de PKK’nın attığı roketatar ile ağır yaralandı): Devlet baba dedik, baba çare bulur dedik ama üvey evlat olduğumuzu anladık. Biz para için değil özlük haklarımız için geldik. Cumhurbaşkanı gelsin halimizi görsün bizim sesimizi duysun artık.

33 gündür Güvenpark’ta sabahlayan gaziler “Gaziler ülkenin onurudur” dedi.

Mehmet TERZİ (50 yaşında Kuzey Irak’ta çatışmada ağır yaralandı): Dünyanın hiç bir yerinde şehit ailesi ve gazilerin parkta yattığı ve hak aradığını görmedim duymadım. Biz asker doğduk asker olarak öleceğiz. Cumhurbaşkanımız da Başkomutan. Gerçek bir komutan şehit ailesini ve gazileri parklarda yatırmaz. İstese bir gecede ülkenin kaderini değiştiren kararlara imza atıyor. Kararlıyız, ölene kadar mücadele, tek kişi kalana kadar buradayız.

Cemil ŞENOĞUL (53 yaşında Bingöl’de PKK tarafından keskin nişancı tüfeğiyle vuruldu): Yandaş medyadan şikayetçiyim bizim 274 bin lira aylık aldığımızı yazdılar. Hulusi Akar bize marjinal grup dedi. Çok kırıcı bir durum, dal gibi budanan gençlere marjinal dediler ayıp ve yazık.

Halil İbrahim ARTUT: (52 yaşında Kuzey Irak’ta mayına bastı bacağını kaybetti): Hulusi, Akar bizimle değil başka derneklerle görüşüyor. Onlar bizi temsil etmiyor. Silah altındayken Milli Savunma Bakanlığı, gazi olunca Aile Bakanlığı, yazık... Aile Bakanlığı’nın bizim sorunlarımızdan haberi var mı acaba?

Biz adalet bekliyoruz

37 yaşındaki gazimiz Ramazan Güneş: (Van’ın Gürpınar ilçesinde, terhisine 4.5 ay kala mayın patlaması sonucu gözlerini kaybetti): Biz vatan için bedel ödedik. Bugün Güvenpark’ta adalet bekliyoruz. Bu mücadele yalnız gazilerin değil, vicdan sahibi 86 milyonun mücadelesidir. Sesimize ses olun!