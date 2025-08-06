“Cumhurbaşkanı’nı tehdit” suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden yolladığı notlarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini gönderdiğini açıkladı.

BİR DE NOT YAZMIŞ

Altaylı gönderdiği notta şunları söyledi:

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’a bir şiir göndermiş. Şaka yapmıyorum. Bahçeli, Öcalan’a Öcalan’a Cahit Sıtkı Tarancı’nın bir şiirini göndermiş. Nasıl bilgi ama! Bir de not yazmış. Eğer, ‘Eğer Öcalan uydurmuyorsa, sürecin mimarını saygı ile selamlıyorum,’ demiş. Bunu şu yüzden söylüyorum. İkisi arasında zannedilenden daha öte bir uyum, bir anlayış birliği var.”